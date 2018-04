L’Amérique du Sud appuie la candidature nord-américaine pour le Mondial de 2026

La candidature nord-américaine pour l’obtention de la Coupe du monde de 2026 a reçu l’appui des 10 fédérations sud-américaines de soccer. Le CONMEBOL a annoncé ses couleurs vendredi, deux mois avant le congrès de la FIFA au cours duquel les membres devraient octroyer la présentation du tournoi au Maroc ou à la candidature conjointe des États-Unis, du Canada et du Mexique. L’équipe d’enquêteurs de la FIFA a passé la semaine en Amérique du Nord, visitant les trois pays, et elle se rendra au Maroc la semaine prochaine. « La candidature unie du Canada, du Mexique et des États-Unis est reconnais sante de l’appui du CONMEBOL, a fait savoir par communiqué le comité de la candidature nord-américaine. Nous avons hâte de poursuivre nos conversations avec les associations membres autour du monde, en mettant l’accent sur la certitude opérationnelle et économique de notre candidature pour l’entière famille de la FIFA. » Cet appui du CONMEBOL survient après que l’UNCAF, l’Union du football d’Amérique centrale, eut donné le sien en mars. L’UNCAF est composé de sept pays : le Belize, le Costa Rica, le Salvador, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua et le Panama.