Les athlètes encouragent la candidature de Calgary pour les Olympiques de 2026

Calgary — Des athlètes canadiens encouragent Calgary à ne pas abandonner le projet de candidature pour la présentation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2026. Le conseil municipal devrait voter la semaine prochaine sur l’idée de poursuivre ou non sa participation au processus de candidature. Des athlètes actifs et à la retraite de la région de Calgary se sont mobilisés en faisant campagne sur les réseaux sociaux et en envoyant une lettre au conseil municipal. Ils souhaitent que la présentation d’une candidature ne soit pas rejetée tant que tous les faits et le portrait financier ne seront pas connus. Calgary a présenté les Jeux olympiques d’hiver en 1988. Plusieurs athlètes s’entraînent ou participent encore à des compétitions présentées dans les installations construites pour ces Jeux.