Impact: vivement le retour d'Ignacio Piatti

L’Impact de Montréal a dû se passer d’Ignacio Piatti la semaine dernière et le résultat n’a pas été particulièrement joli. La formation montréalaise espère que l’absence de Saphir Taïder, qui purgera une suspension d’un match après avoir reçu un carton rouge, n’aura pas le même effet.

Piatti sera de retour au jeu samedi, quand l’Impact rendra visite aux Red Bulls de New York. L’Argentin a soigné une blessure à un quadriceps subie il y a deux semaines, dans une victoire de 1-0 face aux Sounders de Seattle.

En son absence, l’Impact a encaissé un cuisant revers de 4-0 face au Revolution de la Nouvelle-Angleterre. Taïder avait été expulsé de ce match dès la 13e minute.

« Je suis content de m’entraîner, a raconté Piatti. J’ai senti quelque chose dans mon quadriceps dans le match contre Seattle. Je n’ai pas joué en Nouvelle-Angleterre. Maintenant, je suis bien. Je suis content d’être avec l’équipe. C’est un grand match pour nous samedi. On doit aller là-bas et améliorer les choses qu’on n’a pas bien faites samedi dernier. »

Complètement dominé

Après une entrée en matière honnête face au Revolution, l’Impact a été complètement dominé après l’expulsion de Taïder. Anthony Jackson-Hamel a été effacé en relève à Piatti et le Bleu-blanc-noir a tenté seulement quatre tirs contre 25 par ses rivaux au cours de la rencontre.

« [Piatti] est un joueur très important, qui peut changer le cours d’un match, a rappelé l’entraîneur-chef de l’Impact, Rémi Garde. Je pense aussi que la conjonction avec l’absence de Saphir était beaucoup pour notre équipe. Nous sommes toujours en construction d’un groupe qui se connaissait très peu, voire pas du tout, il y a quelques semaines. Ce sont deux joueurs qui, dans un match, absorbent beaucoup la pression, qui sont capables de la gérer. Les deux en même temps, c’était difficile. Voilà, “Nacho” va revenir. Il y aura une de ces deux absences qui sera comblée. »

Réponse collective

Garde n’a pas voulu dévoiler son jeu concernant le remplaçant de Taïder samedi face aux Red Bulls.

« Ce n’est pas une réponse individuelle que j’ai envie d’apporter en l’absence d’un joueur, mais plutôt une réponse collective, a affirmé Garde. L’équipe doit s’adapter aux caractéristiques des joueurs qui sont alignés. Il n’y a pas d’équivalent à Saphir, de joueurs avec les mêmes caractéristiques à faire rentrer. Celui qui va rentrer va apporter quelque chose de différent et ce sont les joueurs autour qui devront aussi s’adapter. »

Alejandro Silva pourrait jouer plus à l’avant que face au Revolution, quand il a été employé comme arrière latéral droit. Sinon, les responsabilités de la recrue Ken Krolicki pourraient être augmentées et Raheem Edwards ou Shamit Shome pourrait être inséré dans la formation de départ.

Mais peu importe qui aura la mission de remplacer Taïder, le gardien Evan Bush croit qu’il est important qu’il ne tente pas de trop en faire.

« Tactiquement, je ne sais pas s’il y a quoi que ce soit qui va changer, a-t-il dit. Mais le joueur qui prendra sa place ne peut pas se dire qu’il doit remplacer Saphir, tenter de jouer comme il le fait. Il sera envoyé sur le terrain pour être qui il est

« Nous avons eu des situations dans le passéquand “Nacho” était absent, ou quand il nous manquait un attaquant ou un arrière central, où le joueur pensait qu’il devait faire comme le joueur qu’il remplace. Ce n’est pas la bonne approche. Il doit faire ce qui est demandé de lui. Et c’est collectivement que nous devons prendre la relève, et non individuellement. »