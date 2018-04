Philippe Boucher quitte les Remparts de Québec

Québec — Phillipe Boucher a annoncé qu’il quittait ses fonctions de directeur général et d’entraîneur-chef des Remparts de Québec après un règne de cinq ans. Le président, Jacques Tanguay, a confirmé la nouvelle dans un bref communiqué rendu public en début d’après-midi. Selon Tanguay, Boucher a accepté de « relever un énorme défi » en juillet 2013, en succédant à Patrick Roy, qui avait occupé ces postes lors des dix années précédentes. Le départ de Boucher survient huit jours après un revers de 8-3 des Remparts face aux Islanders de Charlottetown dans le match décisif de leur série de premier tour. En cinq campagnes avec les Remparts, Boucher a présenté une fiche globale de 176 victoires et de 160 défaites, incluant les revers en prolongation et en tirs de barrage. Cette saison, la formation québécoise a terminé au huitième rang du classement général.