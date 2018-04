Jeux du Commonwealth: Benfeito et McKay relancent le Canada en plongeon

Après un départ difficile, le Canada a accédé au podium lors de l’épreuve de plongeon des Jeux du Commonwealth mercredi.

La porte-drapeau Meaghan Benfeito et sa jeune partenaire Caeli McKay ont redressé le navire en mettant la main sur une médaille d’argent au plongeon synchronisé haut vol.

Plus tôt en journée, Jennifer Abel et Melissa Citrini-Beaulieu avaient perdu tout espoir de médaille lors de l’épreuve synchronisée sur tremplin de 3 mètres après avoir raté un plongeon. Elles avaient remporté la médaille d’argent dans cette même discipline aux Championnats du monde de la FINA, l’été dernier à Budapest.

Elles occupaient le premier rang après trois plongeons, mais tout s’est écroulé lors du quatrième plongeon, un périlleux avant trois vrilles et demie en position carpée, le plus difficile de la liste des deux Québécoises. Abel a perdu ses repères et s’est retrouvée en déséquilibre dans les airs au point où ses mains ont tout juste touché l’eau avant ses pieds.

« Une grosse erreur technique », a reconnu Abel.

Le duo a conclu la compétition avec une note globale de 246,78, en cinquième place.

De leur côté, Benfeito, une Montréalaise de 29 ans, et McKay, une Albertaine de 18 ans, ont récolté deux notes de 72,96 d’affilée aux deux dernières rondes, pour ainsi prendre le deuxième rang et décrocher l’argent.

« Je suis vraiment contente. Nous nous sommes parlé avant la compétition et nous nous étions dit que nous voulions vraiment nous amuser, vraiment en profiter parce qu’à l’entraînement, nous avons tellement de plaisir ensemble », a souligné Benfeito.

Succès en boxe

Dans d’autres disciplines, la boxeuse québécoise Marie-Jeanne Parent récoltera une médaille de bronze après s’être inclinée 4-1 devant l’Anglaise Sandy Ryan en demi-finale des moins de 69 kg.

Également mercredi, la Montréalaise Caroline Veyre a subi une défaite par arrêt de l’arbitre au troisième round contre la Nigérienne Yetendu Odunga, chez les moins de 60 kg.

Il s’agissait des premières défaites de la délégation canadienne depuis le début des compétitions de boxe.

Les pugilistes canadiens sont assurés de cinq autres médailles puisque Harley-David O’Reilly (81 kg), Tammara Thibeault (75 kg), Thomas Blumenfeld (64 kg), tous trois de Montréal, de même que Sabrina Aubin (57 kg), de Saint-Jean et Eric Basran (56 kg), de Vancouver ont tous atteint les demi-finales.