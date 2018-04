David Lemieux affronterait Karim Achour le 26 mai

Photo: John Locher Associated Press

Le prochain duel de David Lemieux aurait lieu à Québec, le 26 mai. Eye of the Tiger Management a d’ailleurs convié les médias au Centre Vidéotron pour une conférence de presse, jeudi, afin d’annoncer la tenue du gala. Lemieux (38-4, 33 K.-O.) affronterait alors le Français Karim Achour (26-4-3, 4 K.-O.), détenteur des ceintures International et Francophone du World Boxing Council (WBC), qui le place au 21e rang des aspirants au titre détenu par Gennady Golovkin. Le Lavallois pointe quant à lui au 7e rang des aspirants à la ceinture du Kazakhe. Joint par La Presse canadienne, Camille Estephan, président d’EOTTM, n’a pas voulu confirmer l’information .