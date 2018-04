Qui affrontera Stevenson en finale du gala du 19 mai?

Photo: Ryan Remiorz La Presse canadienne

On devrait être très bientôt fixé sur le gala de boxe de Groupe Yvon Michel du 19 mai prochain, au Centre Bell. Alors que Premier Boxing Champions (PBC), Showtime et GYM ont parlé d’une finale entre Adonis Stevenson et Badou Jack en combat d’unification pour les titres des mi-lourds du World Boxing Council (WBC) et de super champion de la World Boxing Association (WBA), un combat pour le titre du WBC entre Stevenson et Eleider Alvarez — son aspirant obligatoire — n’est toujours pas exclu.