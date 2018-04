Bill Peters dirigera Équipe Canada au Danemark

Calgary — Hockey Canada a annoncé le personnel d’entraîneurs de l’équipe nationale en vue du Championnat du monde qui se déroulera du 4 au 20 mai à Copenhague et à Herning, au Danemark. L’Albertain Bill Peters va diriger le club, épaulé par les Ontariens Mike Yeo et Bob Boughner. Peters vient de conclure sa quatrième saison à la barre des Hurricanes de la Caroline. Il a aidé le Canada à remporter le championnat en 2015 et en 2016, comme adjoint. Le Canada commencera le championnat mondial le 4 mai contre les États-Unis, à Herning. L’an passé, le Canada a mis la main sur l’argent, s’inclinant devant la Suède en finale.