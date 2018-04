Candidature commune de trois pays sud-américains

Buenos Aires, Argentine — L’Argentine, le Paraguay et l’Uruguay se sont entendus sur les 12 villes qui seraient désignées pour accueillir des matchs de la Coupe du monde 2030 de football. Le plan a été divulgué lundi par l’Association de football d’Argentine. Les candidatures ne seront pas acceptées avant quatre ans encore, mais les dirigeants des trois associations nationales ont déjà déclaré vouloir déposer une candidature commune. Les nations sud-américaines devraient faire face à une vive opposition pour l’organisation du tournoi qui sera disputé par 48 pays. L’Uruguay a accueilli la première Coupe du monde, en 1930, et on s’attend depuis longtemps à ce qu’il tente d’obtenir le tournoi du centenaire en compagnie de l’Argentine.