Formule 1: Sebastian Vettel remporte le Grand Prix de Bahreïn

Le pilote de l’écurie Ferrari Sebastian Vettel s’est accroché après s’être élancé de la position de tête pour signer sa deuxième victoire en deux courses, dimanche, au Grand Prix de Formule 1 de Bahreïn.

Vettel, qui avait aussi gagné en Australie il y a deux semaines, a ainsi procuré une deuxième victoire de suite à la Scuderia pour la première fois depuis l’enchaînement en Italie et à Singapour en 2010. C’est aussi la première fois que l’équipe italienne remporte les deux premières courses du calendrier depuis 2004.

L’Allemand a devancé par seulement 0,699 seconde le pilote Mercedes Valtteri Bottas, qui était à sa poursuite au cours des derniers tours.

« Les cinq derniers tours ont été très difficiles, a reconnu Vettel. Je n’avais plus le contrôle. Je croyais que Valtteri allait me rattraper. J’ai essayé de limiter la dégradation de mes pneus et ç’a marché, de justesse. »

Le quadruple champion du monde Lewis Hamilton, qui s’était élancé de la neuvième place sur la grille de départ, a complété le podium.

« Je suis parti de la neuvième place, donc cette troisième position est fort satisfaisante, a commenté le Britannique. J’ai limité les dégâts. »

Vettel a ainsi creusé l’écart en tête du classement des pilotes. Le pilote Ferrari a maintenant 50 points, contre 33 pour Hamilton et 22 pour Bottas.

Le pilote finlandais de Mercedes a prouvé son point après avoir enregistré une décevante huitième place lors du premier Grand Prix de la saison, à Melbourne.

« J’étais vert de colère, a-t-il confié. Je savais que j’aurais une chance vers la fin. Mais il m’a manqué de temps. »

Pierre Gasly (Toro Rosso) et Kevin Masgnussen (Haas) ont complété le palmarès des cinq meilleurs résultats.

Incident aux puits

Le pilote Kimi Raikkonen a été contraint à l’abandon à la suite d’un incident à la sortie des puits impliquant un des mécaniciens de Ferrari. On ignore pour l’instant l’état de santé de l’employé de Ferrari.

Ce fut un week-end à oublier pour les pilotes Red Bull Daniel Ricciardo et Max Verstappen, qui ont été contraints à l’abandon tôt dans la course. Ricciardo a été ennuyé par des problèmes électriques, tandis que Verstappen a subi une crevaison au pneu arrière gauche.

« Un week-end très décevant, a admis Verstappen. J’ai de la peine pour mes partisans. J’espère pouvoir rebondir en Chine. »

Le cirque de la F1 se déplacera d’ailleurs immédiatement vers Shanghaï, où aura lieu le Grand Prix de Chine le week-end prochain. Même si Williams risque de manquer de temps afin de rectifier le tir à temps pour cette course, Stroll a refusé de baisser les bras. « On espère [qu’on aura assez de temps pour trouver des solutions], on ne sait jamais », a-t-il dit.