Le Canadien dresse son bilan lundi

Photo: Chris Young La Presse canadienne

La direction du Canadien de Montréal tiendra son bilan de la saison en deux temps — les joueurs en matinée puis la direction en après-midi, lundi à Brossard. Le propriétaire et président du Canadien, Geoff Molson, et le directeur général, Marc Bergevin, seront tous les deux présents, selon une convocation officielle acheminée dimanche. La convocation ne fait pas état de la présence de l’entraîneur-chef, Claude Julien. La saison du Tricolore s’est terminée samedi soir avec une défaite de 4-2 aux mains des Maple Leafs de Toronto au Centre Air Canada. Dans les faits, la formation montréalaise avait subi l’élimination mathématique après un échec de 5-3 contre les Penguins de Pittsburgh le 21 mars. Le Canadien a complété la campagne avec une fiche de 29-40-13 pour un total de 71 points, le deuxième plus bas de son histoire au fil d’une saison de 82 parties.