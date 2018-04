Eugenie Bouchard renoue avec la Fed Cup

Eugenie Bouchard, qui en arrache sur les courts depuis des mois, a décidé de renouer avec la Fed Cup et il faut souhaiter que ce retour aux sources lui redonne confiance. Tennis Canada a en effet confirmé que Bouchard se joindra à la Montréalaise François Abanda et aux Ontariennes Bianca Andreescu et Gabriela Dabrowski pour la rencontre de barrage du groupe mondial II de la Fed Cup contre l’Ukraine, à Montréal, les 21 et 22 avril. Bouchard, désormais au 111e rang du classement WTA, ne s’est pas alignée au sein de l’équipe canadienne de la Fed Cup depuis le rendez-vous contre la Roumanie en 2015. Elle avait alors perdu ses deux matchs en simple après avoir créé une certaine controverse en refusant de serrer la main de sa rivale lors du tirage au sort.