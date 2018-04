La fondeuse norvégienne Marit Bjørgen prend sa retraite

Oslo — Marit Bjørgen, l’Olympienne la plus décorée de l’histoire des Jeux d’hiver, a déclaré qu’elle prenait sa retraite du ski de fond.

La Norvégienne âgée de 38 ans a déclaré à la chaîne publique NRK qu’elle n’a plus « la motivation pour donner [mon] 100 % pendant une autre saison, et c’est la raison pour laquelle je [me] retire ».

Elle a confié que cette décision avait été difficile à prendre parce que le ski de fond « était tout un pan de ma vie, plus de 20 ans. C’est donc spécial de dire que c’est ma dernière saison comme athlète d’élite ».

Bjørgen a décroché 15 médailles olympiques, dont huit d’or. Elle a aussi signé 114 victoires dans des épreuves individuelles, en 303 courses en carrière sur le circuit de la Coupe du monde.

La fondeuse a obtenu sa première médaille olympique aux Jeux de Salt Lake City en 2002. Elle a aussi pris part, et grimpé sur le podium, aux Jeux olympiques de Turin en 2006, Vancouver en 2010, Sotchi en 2014 et Pyeongchang en 2018.