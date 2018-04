Deux haltérophiles québécoises grimpent sur le podium aux Jeux du Commonwealth

Gold Coast — Deux haltérophiles québécoises se sont signalées en grimpant sur le podium vendredi aux Jeux du Commonwealth, à Gold Coast.

Tali Darsigny et Rachel Leblanc-Bazinet, chacune de Saint-Hyacinthe, ont respectivement décroché les médailles d’argent et de bronze chez les moins de 58 kg et les moins de 53 kg. Elles ont ainsi procuré deux des quatre disques qui se sont ajoutés vendredi à la récolte du Canada, qui est maintenant au troisième rang du classement avec 11 médailles (2-4-5).

L’Australie domine toujours avec 36 médailles (14-9-13), devant l’Angleterre à 18 (9-6-3).

Darsigny, qui est âgée de seulement 20 ans, a totalisé 200 kg au cumulatif de l’arraché et de l’épaulé-jeté, ne passant qu’à un seul kilogramme de battre l’Australienne et favorite locale Tia-Clair Toomey. Jenly Wini, des îles Salomon, a récolté le bronze avec un total de 189 kg.

De son côté, Leblanc-Bazinet, une vétérane de 29 ans, a totalisé 181 kg au cumulatif de l’arraché et de l’épaulé-jeté, ne passant elle aussi qu’à un seul kilo de ravir la médaille d’argent à la Loa Dika Toua, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. L’Indienne Sanjita Chanu Khumukcham a triomphé avec un total de 192 kg. Aux Jeux du Commonwealth à Glasgow en 2014, Khumukcham était montée sur la plus haute marche du podium, mais chez les moins de 48 kg.

D’autre part, le Canada a obtenu sa deuxième médaille d’or en autant de jours depuis l’ouverture des Jeux du Commonwealth.

Les gymnastes canadiennes ont été les meilleures à deux des quatre appareils, et elles ont dominé la compétition par équipe avec un total de 163,075 points.

Brittany Rogers, Isabela Onyshko, Jade Chrobok et Elsabeth Black ont amassé 43,650 points au cheval et 39,000 à la poutre, permettant au Canada de vaincre l’Angleterre et l’Australie.

« C’était super-stressant à regarder, a déclaré Black. Ces équipes sont très performantes. C’est une sensation incroyable de pouvoir dire que nous nous sommes présentées ce matin et avons fait notre boulot, et je suis très fière de mon équipe. »

Les représentantes de l’unifolié ont obtenu la troisième note aux barres asymétriques (40,925), et la deuxième au sol (39,500).

La finale de la compétition individuelle par appareil aura lieu samedi.

Masse établit un record des Jeux du Commonwealth

Les succès des Canadiens se sont poursuivis à la piscine, où Marcus Thormeyer a notamment décroché la médaille de bronze au 100 m dos.

Thormeyer, de Newmarket, en Ontario, a complété la distance en 54,14 secondes. Les Australiens Mitch Larkin (53,18) et Bradley Woodward (53,98) ont réussi le doublé pour le pays hôte de ces jeux. Thormeyer, qui est âgé de 20 ans, avait pris le septième rang au relais 4x100 m libre aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro en 2016.

D’autre part, l’Ontarienne Kylie Masse, qui détient le record du monde, a établi une marque des Jeux du Commonwealth au 100 m dos, accédant aux demi-finales.

L’athlète de 22 ans de Windsor a remporté sa vague en 58,70 secondes. Masse a signé le record mondial de 58,10 lors des Mondiaux aquatiques de 2017. Elle a récolté le bronze lors des Jeux olympiques de Rio.

Après avoir récolté deux médailles à la soirée d’ouverture, Taylor Ruck, de Kelowna, en Colombie-Britannique, s’est qualifiée pour la demi-finale en sixième position, tandis que Jade Hannah a avancé en 11e position.

Ruck s’est également qualifiée pour les demi-finales du 50 m libre (4e, 25,13 secondes).

Du côté masculin, le Torontois Tristan Cote a lui aussi poursuivi sa route en finale vendredi. Cote a inscrit un chrono de 4:18,73 au 400 m QNI qui lui a valu la quatrième position.

Le relais canadien masculin du 4x100 m libre est lui aussi passé directement en finale.

Yuri Kisil, Ruslan Gaziev, Jeremy Bagshaw et Carson Olafson se sont qualifiés pour la finale du relais en cinquième position en inscrivant un temps de 3:19,30 dans leur vague. L’Australie (Cameron McEvoy, James Magnussen, Jack Cartwright, James Roberts) a inscrit un record des Jeux de 3:12,72 pour conclure la matinée devant 10 000 spectateurs au Centre aquatique de Gold Coast.

Au 100 m brasse, le Canadien Eli Wall s’est qualifié pour la demi-finale en terminant 10e, avec un temps de 1:01,77.