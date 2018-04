Journée faste à la piscine pour le Canada aux Jeux du Commonwealth

Gold Coast, Australie — Le Canada a connu une première journée faste aux Jeux du Commonwealth, jeudi, avec une récolte totale de sept médailles.

Taylor Ruck a procuré la première médaille d’or au pays au 200 m libre, après avoir devancé de justesse au muret la favorite locale, Ariarne Titmus. Sa compatriote australienne, Emma McKeon, a complété le podium.

La nageuse de Kelowna, en Colombie-Britannique, croyait avoir été vaincue par Titmus au muret.

« Puis, j’ai regardé le tableau et j’ai vu que j’avais gagné », s’est-elle exclamée après avoir reçu la médaille d’or du prince Charles, qui représente sa mère, la reine Elizabeth, aux Jeux du Commonwealth.

« Je suis encore sous le choc. Je ne crois pas que je le réalise encore », a-t-elle humblement admis.

Ruck figure parmi les quatre médaillés d’or dans des épreuves individuelles à la piscine en lever de rideau des compétitions à Gold Coast. Les autres furent le champion olympique australien Mack Horton, au 400 m libre, ainsi que les Britanniques Aimee Wilmott et James Wilby.

Ruck est sur une lancée dernièrement. Elle a remporté quatre courses plus tôt en mars à Atlanta, dont le 200 m libre. La nageuse âgée de 17 ans a aussi décroché deux médailles aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro, et elle est l’une des athlètes canadiennes les plus prometteuses de sa discipline.

Les Canadiennes ont remis ça lors du relais 4x100 m libre, où elles ont obtenu l’argent derrière les Australiennes Bronte et Cate Campbell, Emma McKeon et Shayna Jack. Ces dernières l’ont emporté en trois minutes et 30,05 secondes.

Ce temps leur a permis d’abaisser la marque de 3:30,65 établie par les Australiennes — dont les soeurs Campbell et McKeon — aux Jeux de Rio de Janeiro en 2016.

Le Canada a terminé deuxième, à quatre secondes. L’Angleterre a récolté le bronze, à huit secondes de l’Australie.

La paranageuse canadienne Sarah Mehain a aussi mis l’épaule à la roue et grimpé sur la deuxième marche du podium au 50 m papillon S7.

D’autre part, les Canadiens se sont signalés en cyclisme sur piste, où les équipes de poursuite masculine et féminine ont chacune obtenu la médaille de bronze. L’équipe masculine de gymnastique artistique s’est aussi illustrée en obtenant la médaille d’argent.

Un peu plus tôt jeudi, Joanna Brown a décroché la première médaille du Canada aux Jeux du Commonwealth, en remportant le bronze à l’épreuve féminine de triathlon.

Après la première journée de compétitions, le Canada est quatrième au classement des médailles, derrière l’Angleterre, l’Australie et la Malaisie.