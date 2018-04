La présence de Tiger Woods au Tournoi des Maîtres intimide ses dauphins

Les trois vouaient un véritable culte à Tiger Woods, puis ils ont grandi et se sont taillé une place sur le circuit de la PGA.

Justin Thomas, Jon Rahm et Jordan Spieth sont des vedettes à chaque arrêt du circuit, puisqu’ils occupent les deuxième, troisième et quatrième échelons au classement mondial. Mais cette semaine, au Tournoi des Maîtres, ils ont l’étrange impression de retourner dans le passé.

Même si le golfeur qui a jadis dominé le circuit professionnel américain est loin derrière au classement — il pointe au 103e échelon —, Thomas, Rahm et Spieth auront tous Woods à l’oeil.

« Je sais qu’il veut encore nous bousculer, les jeunes espoirs. Ainsi que certains vétérans qui ont connu du succès dernièrement, a mentionné Thomas, sans donner de nom. Il faudra qu’on retrouve notre aplomb cette semaine.

« Mais c’est formidable pour le golf, formidable pour lui, et j’adorerais avoir l’occasion de me mesurer à lui vers la fin du tournoi, alors que le titre est à l’enjeu, donc qui sait ? » a-t-il ajouté.

Anecdotes

Évidemment, les plus vieux ont maintes fois raconté leurs anecdotes, à savoir à quel point Woods était imbattable sur le neuf de retour de la ronde finale.

« Tous ceux qui l’ont affronté, a d’abord mentionné Thomas, qui fêtera son 25e anniversaire de naissance dans trois semaines, disent que tu ne veux pas te retrouver dans cette situation. »

Rahm n’en doute aucunement.

Il s’est souvenu du Masters en 2005, alors qu’il était un garçon de 10 ans habitant à Barrika, en Espagne. En raison du décalage, ses parents avaient enregistré la ronde finale avant de l’envoyer au lit. Lorsqu’il a ouvert la télévision le lundi matin, il a été témoin d’un véritable tour de magie : le coup d’approche inimaginable de Woods au 16e trou, suivi de sa victoire en prolongation contre Chris DiMarco.

« Je crois qu’il est une idole pour nous, non ? s’est questionné Rahm. Si Tiger Woods n’est pas une référence au golf, alors je ne sais ce qu’il est. »

Il n’est pas le seul. Rahm a raconté l’arrivée de Woods au champ de pratique un peu plus tôt cette semaine. « Tout le monde a arrêté et s’est mis à l’applaudir, a-t-il évoqué. Personne ne reçoit ce traitement. »

Cible alléchante

À l’instar de Thomas, Spieth et Rahm ont reçu les mises en garde de vétérans tels que Phil Mickelson, Ernie Els et Vijay Singh, qui ont tous confié qu’aussi extraordinaire que ça puisse paraître de l’affronter à la télévision, ce n’est rien à côté de la tâche dans la réalité.

« Pour être honnête avec vous, a dit Rahm, j’aimerais, mais pas vraiment, qu’il retrouve le niveau de jeu de l’époque où il dominait le circuit. Je veux qu’il y parvienne, parce que ce serait merveilleux d’assister à ça ; mais je ne le veux pas, parce qu’il remporterait 30 % des tournois dans lesquels il serait inscrit, ce qui laisserait beaucoup moins d’espace aux autres golfeurs comme moi. »

Mais comme Woods et plusieurs grands golfeurs de sa génération, les jeunes espoirs sont motivés par le même désir de remporter des championnats : pour être le meilleur, il faut battre le meilleur.

Et aucune cible n’est plus alléchante que Woods au sommet de son art. « Tout ce que j’ai fait, c’est l’observer et savourer le moment », a mentionné Thomas.

« Peut-être que ce ne serait pas le cas si je l’avais déjà affronté en ronde finale, mais peut-être qu’on ne le saura jamais », a-t-il résumé le sourire en coin, avant d’ajouter « ou peut-être qu’on le saura ».