Eugenie Bouchard s’incline au premier tour à Charleston

Charleston — La Montréalaise Eugenie Bouchard n’a fait que passer à l’Omnium Volvo de Charleston, en Caroline du Sud. La joueuse de 24 ans a baissé pavillon en deux manches identiques de 6-4 devant l’Italienne Sara Errani dès le premier tour de la compétition.



Bouchard, 111e raquette mondiale, a de nouveau éprouvé toutes sortes d’ennuis au service, ne mettant en jeu que 67 % de ses premières balles et ne remportant que 57 % des échanges joués sur celles-ci.



Elle a de plus été victime de quatre bris de service en sept occasions, alors qu’elle n’a réussi à prendre le service de son adversaire, classée 95e, que deux fois sur cinq balles de bris.



Les deux joueuses ont commis deux doubles fautes contre aucun as dans ce duel.



Retrouver un rythme

Quand on lui a demandé si elle savait ce qui n’allait pas ou si elle cherchait toujours des réponses, Bouchard a offert une analyse très réaliste de la situation.



« Je pense que c’est un peu des deux. Parfois, je me sens très bien. En d’autres occasions, je n’ai aucune idée de ce qui se passe, a-t-elle déclaré en point de presse. Je pense que le plus important, c’est de continuer. Dernièrement, je me sentais bien à l’entraînement. Il s’agit de transposer ces sentiments lors des matchs. »



« Je crois aussi que de jouer plus de matchs m’aiderait. C’est difficile de s’entraîner pendant deux semaines, jouer un match, perdre et s’entraîner de nouveau pendant deux semaines. Je ressens alors plus de nervosité et de pression quand je dispute le prochain match. […] C’est pourquoi je compte m’en tenir aux plus petits tournois qui intéressent peu de gens, où personne ne sera là pour m’épier. Je pourrai alors jouer plus de matchs et retrouver mon rythme. »



Deuxième tour

Détentrice d’un laissez-passer, Errani affrontera au deuxième tour la Roumaine Mihaela Buzarnescu, 15e tête de série.



Les têtes de série Ashley Barty, neuvième, Irina-Camelia Begu, 13e, et Elena Vesnina, 16e, ont également atteint le deuxième tour.



L’Australienne Barty a montré la sortie à l’Américaine Sofia Kenin 6-2, 6-3 ; Begu, de la Roumanie, a eu raison de la qualifiée espagnole Georgina Garcia Perez 6-3, 6-4 ; tandis que la Russe Vesnina a défait l’Américaine Madison Brengle 6-3, 2-6, 6-2.



Barty retrouvera sur son chemin l’Allemande Maria Tatjana, tombeuse de l’Américaine Lauren Davis 6-3, 6-0. Begu fera de nouveau face à une qualifiée, l’Américaine Claire Liu, qui est venue de l’arrière pour vaincre la Polonaise Magda Linette 1-6, 6-3, 6-3. Vesnina sera de son côté opposée à l’Américaine Taylor Townsend, tombeuse de la Britannique Heather Watson 6-4, 6-3.