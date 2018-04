Les frères Henrik et Daniel Sedin mettent un terme à leur carrière

Vancouver — Les jumeaux Henrik et Daniel Sedin ont annoncé lundi qu’ils disputaient leur dernière saison dans la Ligue nationale de hockey. Les attaquants des Canucks de Vancouver ont fait part de leur décision dans une lettre aux partisans publiée sur le site Internet de l’équipe, lundi. Les patineurs de 37 ans disputent actuellement leur 17e saison dans la LNH, toutes avec les Canucks. Repêchés deuxième et troisième au total en 1999, les Sedin ont été le visage de la franchise pendant plus de dix ans. Ils n’ont toutefois pas été en mesure de donner une coupe Stanley aux Canucks, qu’ils ont menés jusqu’au septième match de la finale, en 2011. Henrik Sedin a remporté le trophée Art-Ross à titre de meilleur marqueur du circuit en 2009-2010 avec 112 points avant de mettre la main sur le trophée Hart, remis au joueur par excellence de la LNH. Daniel Sedin a ensuite gagné l’Art-Ross avec 104 points en 2010-2011 — Henrik en a récolté 94 — et reçu le trophée Ted-Lindsay, remis au joueur par excellence du circuit par les membres de l’Association des joueurs de la LNH. Reconnus pour leur engagement dans la communauté, les Sedin ont toujours démontré beaucoup de classe sur la patinoire. Ils sont demeurés associés aux Canucks après trois saisons misérables, alors que l’équipe a effectué un virage jeunesse.