Des seringues ont été trouvées au village des athlètes des Jeux du Commonwealth

Photo: Ye Aung Thu Agence France-Presse

Gold Coast (Australie) — Les organisateurs des Jeux du Commonwealth ont convoqué les responsables d’un pays participant à une réunion officielle pour violation des directives antidopage de l’événement. Le directeur général de la Fédération des Jeux du Commonwealth, David Grevemberg, a confirmé que des seringues ont été retrouvées au village des athlètes cette fin de semaine. M. Grevemberg n’a pas dit quelle était l’équipe impliquée. « Il s’agit principalement d’une enquête en cours, mais il y a eu une violation manifeste de la politique de non-utilisation, a déclaré M. Grevemberg. Ces aiguilles ont été apportées et il n’y avait aucune approbation en ce sens. » Le président des Jeux de la Gold Coast 2018, Peter Beattie, a déclaré que la situation était « très nuisible » deux jours seulement avant la cérémonie d’ouverture. « Cependant, je pense que la chose la plus importante du point de vue des jeux est de s’assurer que les processus appropriés sont suivis et, s’il y a une sanction qui doit être appliquée, elle doit l’être », a déclaré M. Beattie. La chef de mission canadienne, Claire Carver-Dias, a reconnu qu’elle avait entendu parler de cette affaire, mais qu’elle n’en savait pas plus.