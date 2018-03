Un premier match avec l’Impact pour les nouveaux venus Camacho et Silva

Maintenant que les signatures de contrat ont été effectuées, l’Impact de Montréal peut se remettre au travail.

Le défenseur Rudy Camacho et le milieu de terrain Alejandro Silva devraient disputer leur premier match en MLS samedi soir, quand l’Impact (1-2) rendra visite aux Sounders de Seattle (0-2). Le défenseur central Rod Fanni avait pour sa part effectué son baptême du feu le 17 mars, au Stade olympique, dans une victoire de 1-0 contre le Toronto FC.

L’Impact espère que ces ajouts internationaux viendront augmenter les habiletés d’une équipe qui a amorcé la saison avec très peu de profondeur en défense et en attaque.

L’entraîneur-chef Rémi Garde a d’ailleurs mentionné que l’ajout de profondeur à sa formation était une priorité.

« C’était un objectif pour moi et pour l’équipe, a-t-il dit. Si vous regardez les résultats que nous avons eus depuis le début de la saison, ce n’est pas ce à quoi nous nous attendions. Mais en ce qui concerne notre façon de jouer et l’énergie des joueurs, je n’étais pas déçu de ce que j’ai vu. Je suis très heureux d’avoir cette profondeur maintenant. »

Les nouveaux venus vivront une première expérience classique de la MLS à leur première partie : un long vol vers la côte ouest pour jouer sur un terrain de gazon artificiel et contre une équipe qui perd rarement à domicile.

Toutefois, le moment est peut-être parfait pour la troupe montréalaise. Les Sounders seront privés des attaquants Clint Dempsey, suspendu parce qu’il a reçu un carton rouge au dernier match, et Jordan Morris, qui ratera toute la saison en raison d’une déchirure ligamentaire au genou.

Le joueur désigné Osvaldo Alonso et le milieu de terrain Victor Rodriguez n’ont quant à eux toujours pas disputé une partie cette saison pour cause de blessures.

Tout comme le Toronto FC, les Sounders ont dû jongler avec les matchs de la MLS et de la CONCACAF, mais ils sont maintenant éliminés de la Ligue des champions.

L’Impact a commencé la campagne avec un seul défenseur central en santé, soit Victor Cabrera. Âgé de 36 ans, Fanni, qui est arrivé en provenance de Marseille en France, a été très efficace contre le Toronto FC.

Camacho, qui a 27 ans, arrive du club belge Waasland-Beveren et il est attendu de lui qu’il devienne la pierre angulaire en défensive.

Silva, un Argentin de 28 ans, amène de belles aptitudes du côté droit de l’attaque, même si Jeisson Vargas et Raheem Edwards, qui ont évolué à cette position depuis le début de la saison, ont fait bouger les cordages.

« Alejandro est un style d’attaquant que je n’avais pas avant aujourd’hui, a affirmé Garde. Il a un profil différent de Jeisson et Raheem et il a plus d’expérience. Ça me donne des options. »

La clé sera de connaître la vitesse avec laquelle ils s’adapteront à une nouvelle équipe et une nouvelle ligue. Il a été dit de Camacho et de Silva qu’ils se sont déjà bien intégrés au sein de leur équipe.

Maintenant, ils devront faire de même sur le terrain.

« Ce sont de bons gars. Ils sont calmes et ils n’ont pas une personnalité forte, a déclaré le milieu de terrain Samuel Piette. Je crois que ce sera bénéfique pour nous dans le vestiaire. Ce sera plus compétitif au sein de l’équipe et c’est important pour nous parce que nous aurons tous à travailler chaque jour. »

Piette, Edwards et Michael Petrasso sont de retour après avoir aidé le Canada à vaincre la Nouvelle-Zélande 1-0, lors d’un match amical en Espagne. Petrasso s’est cependant blessé et il sera à l’écart du jeu contre les Sounders.

Le joueur désigné Saphir Taider est aussi de retour après avoir porté les couleurs de l’Algérie.