Championnat mondial: Price et Gallagher ont refusé des invitations de l’équipe canadienne

Le Canadien ne sera pas des séries et certains joueurs de la formation montréalaise n’ont pas l’intention d’aller se changer les idées en Europe.

Le gardien Carey Price et l’attaquant Brendan Gallagher ont indiqué jeudi avoir refusé des invitations de Hockey Canada pour participer au Championnat du monde de hockey en mai. Ils ne prolongeront donc pas leur saison en se rendant au Danemark pour le tournoi, pour différentes raisons.

« Je veux passer du temps en famille », a expliqué Price, qui a noté que l’anniversaire de naissance de sa fille aura lieu pendant le tournoi.

Price ne tentera donc pas de racheter la pire campagne de sa carrière au chapitre des statistiques. « Mon opinion ne compte pas. Chaque joueur a le droit d’accepter ou de refuser, peu importent les raisons, a dit l’entraîneur-chef du Canadien, Claude Julien. La seule chose que je veux voir, c’est si Carey est en bonne forme l’an prochain, pour qu’il soit prêt à connaître un bon début de saison. La façon dont il s’y prend, ça ne me regarde pas. »

De son côté, Gallagher a mentionné qu’il était ennuyé par trop de petites blessures et qu’il préférait se reposer.

« Quand j’y suis allé [en 2016], j’avais eu beaucoup de plaisir et vécu une belle expérience, a-t-il raconté. C’est toujours un grand honneur de représenter le Canada. Mais je dois prendre soin de mon corps. Je veux commencer à me préparer rapidement pour la saison prochaine. »

Gallagher a disputé tous les matchs du Canadien jusqu’ici cette saison.

« Ce n’est jamais facile de dire non à Hockey Canada, parce que vous ne savez pas combien d’occasions vous allez avoir pendant votre carrière, a admis Gallagher, qui est âgé de 25 ans. Je garde de bons souvenirs de mon expérience, et nous avions gagné. Cependant, je dois prioriser mes engagements envers le Canadien de Montréal et m’assurer d’être prêt à 100 % pour la prochaine saison. »

Parmi les autres joueurs interrogés à ce sujet, le centre Jonathan Drouin a dit qu’il n’avait pas reçu d’appel des dirigeants de Hockey Canada, mais que cela l’intéresserait probablement d’y aller s’il recevait une invitation. Pour sa part, l’attaquant Alex Galchenyuk a reçu une invitation de USA Hockey, mais a dit qu’il attendrait la fin de la saison régulière avant de prendre une décision.

« Je n’y suis jamais allé, mais ce serait une bonne expérience, a dit Drouin, qui est âgé de 23 ans. Quand la saison est finie, c’est décevant de ne pas être des séries, mais c’est une occasion de jouer du bon hockey. »

« Quand j’y suis allé après ma première saison [en 2013], j’avais eu beaucoup de plaisir, a pour sa part raconté Galchenyuk. C’est une belle occasion de rencontrer d’autres joueurs et de tisser des amitiés. »