Stephens accède à la finale de l’Omnium de Miami

Photo: Joe Skipper Associated Press

Key Biscayne — Sloane Stephens est venue de l’arrière et a renversé Victoria Azarenka 3-6, 6-2, 6-1, jeudi après-midi, obtenant du même coup son billet pour la finale de l’Omnium de Miami. Stephens, la 13e tête de série, affrontera pour le titre samedi la gagnante du match entre la sixième tête de série, Jelena Ostapenko, et l’Américaine Danielle Collins. Ostapenko et Collins croiseront le fer en demi-finales jeudi soir. La championne en titre des Internationaux des États-Unis a concédé les trois premiers jeux du match, avant de rebondir pour s’adjuger les deux derniers sets contre Azarenka, la triple championne de l’Omnium de Miami. C’était la deuxième fois que Stephens venait de l’arrière pour l’emporter dans ce tournoi. Azarenka, qui tente de remonter au classement mondial à la suite de la naissance de son premier enfant à la fin de 2016, a commencé la compétition au 186e échelon mondial.