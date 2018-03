Candidature de Calgary: du soutien des gouvernements

Calgary — Les gouvernements du Canada et de l’Alberta vont soutenir la ville de Calgary dans la création d’une société relativement à la possibilité d’une candidature pour les Jeux olympiques d’hiver de 2026. Les trois paliers de pouvoir ont fait une annonce commune, jeudi. « Nous en sommes très heureux, a dit par communiqué Chris Overholt, qui dirige le Comité olympique canadien. Il s’agit d’une étape très importante pour la ville de Calgary et nos efforts collectifs, au moment où nous évaluons soigneusement l’occasion qui se présente d’accueillir les Jeux olympiques et les impacts qui en découlent. Nous sommes impatients de poursuivre notre travail avec tous les intervenants afin de faire avancer le dossier de Calgary 2026. » Le maire Naheed Nenshi a souvent dit que de l’aide financière d’Ottawa et Edmonton était nécessaire. Le coût d’une candidature est estimé à 30 millions.