«Le Grand Orange» Rusty Staub, ancien joueur vedette des Expos de Montréal, s'est éteint à l'âge de 73 ans.

Les Mets de New York, dont il a également marqué l'histoire, ont confirmé la nouvelle sur Twitter jeudi matin.

The #Mets family suffered a loss earlier today when Daniel “Rusty” Staub passed away. The entire organization sends its deepest sympathy to his family. He will be missed by everyone. #RIPRusty pic.twitter.com/fFymLOAqhr