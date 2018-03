Raiders: une étape de plus de franchie vers Las Vegas

Las Vegas — L’organisme Las Vegas Stadium Authority a signé les documents nécessaires pour démarrer la construction du futur domicile des Raiders. Mercredi, le président de l’équipe, Marc Badain, et le numéro 1 de LVSA, Steve Hill, ont signé le bail et les accords de développement. Le stade de 65 000 sièges, qui coûtera 1,8 milliard, va aussi héberger les Rebels de UNLV. Mardi, les propriétaires de la NFL ont approuvé par un vote de 31-1 les plans du stade et le financement, dont un prêt de 200 millions venant de la ligue. Les Raiders prévoient que la construction sera terminée le 1er août 2020.