Le Canadien l’emporte contre les Red Wings

Dans une saison de pénombre, un joueur s’est fait le faisceau lumineux du Canadien de Montréal la plupart du temps en 2017-2018. Ce fut de nouveau le cas lundi soir.



Brendan Gallagher a marqué deux buts et il a été la principale vedette d’une victoire de 4-2 contre les Red Wings de Detroit au Centre Bell.



Avec ce doublé, son troisième de la saison et le huitième de sa carrière, Gallagher a porté son total cette saison à 30 buts, une première pour lui. Il totalise 49 points, un autre sommet individuel depuis son entrée dans la LNH.



« C’est plaisant, c’est certain, a admis Gallagher au sujet de ce plateau. On veut toujours contribuer à l’attaque, marquer des buts. C’est également agréable de passer à autre chose, d’arrêter de parler de moi. Il nous reste cinq rencontres à jouer et l’important est de finir de la bonne manière match après match, nous motiver et faire en sorte de transporter cet état d’esprit l’année prochaine », a déclaré la vedette de la soirée.



S’il ne voulait pas trop parler de lui, Gallagher n’a pu empêcher ses coéquipiers de le faire. Paul Byron, entre autres, l’a qualifié de guerrier et Jeff Petry a chanté ses louanges. Et dans la salle de conférence de presse, l’entraîneur-chef Claude Julien a contribué au concert d’éloges.



« Il mérite tellement de crédit pour la façon dont il s’est comporté cette année. Quand tu réalises les challenges qu’il a eus en cours de route durant les dernières années avec les blessures, d’être capable de revenir, marquer un tel nombre de buts, mais aussi jouer comme il le fait, c’est impressionnant. Il mérite beaucoup de crédit pour ça. C’est la seule façon de jouer qu’il connaît. Avec des joueurs comme lui, tu peux aller loin. »



Price fait mieux

Byron (19e) et Alex Galchenyuk (18e), tous deux en avantage numérique, ont réussi les autres buts du Canadien contre Jared Coreau, qui a bloqué 27 tirs. Jonathan Drouin et Petry ont obtenu deux mentions d’aide.



À son troisième match en cinq jours, Carey Price a été tenu peu occupé alors qu’il a fait face à 28 tirs. Il a cédé devant Gustav Nyquist (20e) en première période, puis contre Tyler Bertuzzi (4e), au deuxième vingt.



Du coup, il a mis fin à une vilaine séquence de sept revers (0-5-2) lui qui n’avait pas gagné depuis le 4 février alors qu’il avait inscrit une victoire de 4-1 contre les Sénateurs d’Ottawa au Centre Bell.



Avec ce gain, un troisième en autant de rendez-vous entre les deux formations cette saison, le Canadien détient maintenant une avance de trois points sur les Red Wings au 26e rang du classement général. Ces derniers ont joué un match de moins que le Tricolore.



Les deux équipes se reverront le jeudi 5 avril à Detroit.



Ces deux organisations de renom, qui totalisent 35 conquêtes de la coupe Stanley, ne vont nulle part depuis le début de la saison et ne joueront plus après le 7 avril.

Comme il fallait s’y attendre, le résultat a été du jeu plus terne que spectaculaire pendant les deux premières périodes.



L'explosif Gallagher

Mais quand un joueur de la trempe de Gallagher fait des présences régulières sur la patinoire, on est en droit de s’attendre à un peu de piquant, et c’est ce qu’il a ajouté au deuxième vingt.



Il a d’abord brisé l’égalité de 1-1 en marquant du coin de la patinoire avec la contribution du patin du défenseur Danny DeKeyser. Il est revenu à la charge quelque cinq minutes plus tard lorsqu’il a fait dévier le tir du défenseur Mike Reilly derrière Coreau.



En troisième, Gallagher a contribué à redonner un coussin de deux buts au Canadien en gênant suffisamment le travail de Coreau pour permettre à Galchenyuk d’inscrire le quatrième but de la formation montréalaise, l’éventuel filet d’assurance.



Après avoir fait face à un calendrier chargé au cours des dernières semaines, les joueurs du Canadien auront l’occasion de guérir les bobos puisqu’ils ne joueront pas avant samedi, à l’extérieur du Centre Bell.



Ils affronteront alors les Penguins de Pittsburgh pour la troisième fois en un peu plus de deux semaines.



Le lendemain, les hommes de Claude Julien seront de retour devant leurs partisans pour se mesurer aux Devils du New Jersey. Ce sera alors l’avant-dernier match du Tricolore à Montréal en 2017-2018.



Échos de vestiaire Claude Julien, sur l’attitude et l’approche de ses joueurs match après match : « En toute honnêteté, je ne peux pas dire que je suis déçu parce que les gars jouent avec vigueur. Peut-être que nous ne sommes pas aussi bons que nous devrions l’être à cause d’un manque d’expérience et de la jeunesse au sein de notre formation. Mais lorsqu’on parle d’implication, d’ardeur au travail et d’effort, c’est là. Ils méritent tout le crédit pour avoir affiché la bonne attitude. »



Brendan Gallagher, sur ses espoirs de réussir le premier tour du chapeau de sa carrière avec un filet désert : « Oui, j’y ai pensé. Mais je n’ai pas été assez rapide ! »



Paul Byron, sur ses chances de connaître une deuxième saison d'affilée de 20 buts : « C’est une belle réalisation, mais au bout du compte, j’échangerais ça contre une qualification aux séries éliminatoires. Et je suis sûr que “ Galley ” [Brendan Gallagher] dirait la même chose. Nous avions de grands espoirs en septembre mais malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme nous l’aurions souhaité. »