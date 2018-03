La Coupe du monde 2026 sera plus profitable si elle a lieu en Amérique du Nord et non au Maroc, mais le pays africain affirme offrir des conditions plus sécuritaires pour la présentation du tournoi. Le Maroc a souligné le faible taux de crime commis avec une arme à feu dans les documents de candidature publiés par la FIFA, lundi. De son côté, la candidature nord-américaine prévoit 80 matchs à guichets fermés générant 1,8 milliard en revenus.