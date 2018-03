Belle arrêté pour outrage à la pudeur

Scottsdale — L’ancien joueur étoile de baseball Albert Belle, âgé de 51 ans, a été arrêté et accusé d’outrage à la pudeur et de conduite avec les facultés sévèrement affaiblies à l’extérieur d’un stade de soccer en Arizona, a indiqué lundi le poste de police de Salt River. Le service de police avait reçu des appels concernant deux hommes s’étant exposés à deux adultes et deux enfants dans le stationnement du Phoenix Rising Soccer Club Stadium, en banlieue de Scottsdale. Belle a disputé 12 saisons dans les Ligues majeures.