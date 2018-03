Lionel Messi pourra affronter l’Espagne

Photo: Gabriel Bouys Agence France-Presse

Madrid — Le sélectionneur de l’équipe d’Argentine, Jorge Sampaoli, a indiqué que Lionel Messi s’était remis d’une blessure musculaire et qu’il allait participer au match amical contre l’Espagne, mardi. Sampaoli a expliqué que Messi s’était entraîné dimanche et lundi et qu’il se sentait bien. Un léger problème musculaire avait forcé Messi à rater le match de vendredi remporté 2-0 par l’Argentine face à l’Italie, à Manchester, en Angleterre. Sampaoli a ajouté que Messi lui aurait dit de le retirer de la formation s’il croyait qu’il y avait un risque d’aggraver le problème.