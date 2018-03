L’attaquant Zlatan Ibrahimovic se joint au Galaxy de Los Angeles

Los Angeles — Le Suédois Zlatan Ibrahimovic se joint au Galaxy de Los Angeles. L’équipe l’a confirmé vendredi matin, prenant par ailleurs une pleine page de publicité dans le Los Angeles Times. L’attaquant de 36 ans vient de passer deux saisons avec Manchester United, marquant 29 fois en 53 matchs. « Je me réjouis de me joindre à un club qui a une tradition gagnante et qui symbolise le soccer à Los Angeles depuis plus de 20 ans », a dit Ibrahimovic par communiqué. Une source au courant du dossier avance que le pacte s’étend jusqu’à la fin de 2019. Le Galaxy n’a pas mentionné la durée du contrat. « L’ajout de l’un des meilleurs buteurs de l’histoire de notre sport va grandement nous aider dans notre quête d’un sixième titre, a confié l’entraîneur du Galaxy Sigi Schmid par communiqué. Nous croyons qu’il aura un impact très positif. »