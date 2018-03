La patineuse Canadienne Kaetlyn Osmond gagne le titre mondial

Assago (Italie) — La Canadienne Kaetlyn Osmond a remporté le titre chez les dames aux Championnats du monde de patinage artistique, vendredi, profitant notamment d’une contre-performance de la Russe et championne olympique en titre Alina Zagitova.

Osmond, de Marystown à Terre-Neuve-et-Labrador, s’est imposée grâce à un programme libre spectaculaire qui lui a permis de grimper de la quatrième à la première position. Elle a obtenu 150,50 points pour son programme libre et 223,23 points au total de la compétition.

« C’est incroyable, s’est exclamée Osmond. Devenir championne du monde, ce n’est pas quelque chose que j’avais envisagé. »

« Je voulais simplement bien faire et me battre afin de monter sur le podium. »

Égale à Magnussen

Âgée de 22 ans et médaillée de bronze le mois dernier aux Jeux olympiques de Pyeongchang, Osmond est ainsi devenue la première Canadienne à gagner le titre mondial depuis Karen Magnussen en 1973. Osmond avait gagné l’argent l’an dernier.

« Le Canada a tellement une histoire riche de compétiteurs dans toutes les disciplines, a mentionné Osmond. Cette médaille d’or a toujours été une bataille chez les dames. Avec un peu de chance, nous serons en mesure de répéter l’exploit plus souvent maintenant. »

Osmond a amorcé sa routine bien chargée avec deux combos : un triple saut périlleux et un triple boucle piquée, suivi d’un double Axel et d’un triple boucle piquée. Elle a par la suite enchaîné un triple Lutz, un triple boucle, en plus de réussir un triple saut périlleux, un triple Salchow double, un double saut de boucle piquée et un autre double Axel.

« J’ai eu besoin de beaucoup de concentration aujourd’hui pour exécuter tout ça, ç’a été une longue année, a avoué Osmond. Je voulais prouver que ma médaille de bronze olympique n’était pas simplement un coup de chance. »

Les Japonaises Wakaba Higuchi (210,90) et Satoko Miyahara (210,08) l’ont accompagnée sur le podium.

Gabrielle Daleman, de Newmarket en Ontario, a terminé en septième position avec un score de 196,72. Daleman, médaillée de bronze aux Mondiaux l’an dernier, avait subi une entorse à une cheville lors de son entraînement matinal.

Du côté de l’épreuve en danse, les Canadiens Kaitlyn Weaver et Andrew Poje occupent le troisième rang à l’issue du programme court.