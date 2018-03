Défait 5-3 par les Penguins, le Canadien est exclu des séries

Pittsburgh — L’offensive du Canadien de Montréal a retrouvé un peu de ses repères, mais même le retour au jeu de Carey Price n’a pas suffi face à des Penguins de Pittsburgh plus affûtés, qui ont eu le dessus 5-3, mercredi. Le Tricolore est donc officiellement exclu des séries éliminatoires.

Jonathan Drouin, Nikita Scherbak et Jacob de la Rose ont fait mouche pour le Canadien (26-36-12), qui a encaissé un quatrième revers d’affilée. Le but de Drouin, tard en première période, a mis fin à une séquence de 166 minutes et 33 secondes du Tricolore sans faire bouger les cordages.

« L’effort est là pour la majorité des joueurs, a souligné l’entraîneur-chef du Canadien, Claude Julien. Sur les buts accordés, ce sont des erreurs — la rondelle ne sort pas quand tu en as la chance en désavantage numérique — et ça vient te hanter. Il y a des erreurs, même de la part de vétérans dont on s’attend à mieux. Il y a beaucoup de joueurs qui sont frustrés et ça se voit parfois.

« Quand tu joues contre une équipe comme Pittsburgh et que tu fais des erreurs, tu vas payer le prix. »

Remis d’une commotion cérébrale subie le 20 février dernier, Price a souvent été laissé à lui-même et il a accordé 5 buts sur 39 tirs.

Jake Guentzel a récolté un but et deux aides, tandis qu’Evgeni Malkin et Sidney Crosby ont amassé chacun un but et une aide pour les Penguins (42-27-5). Patric Hornqvist et Derick Brassard ont aussi touché la cible, tandis que Phil Kessel a accumulé deux aides. Casey DeSmith a repoussé 27 tirs.

Le Canadien reprendra du collier vendredi, quand il rendra visite aux Sabres de Buffalo. Il accueillera ensuite les Capitals de Washington, samedi, au Centre Bell.

Le chat et la souris

Les visiteurs ont été les premiers à cogner à la porte, mais DeSmith l’a refermée aux dépens de Paul Byron, qui s’est amené en échappée après seulement 17 secondes de jeu.

Price a ensuite eu droit à son premier test, mais il a stoppé la tentative de Brassard avec son bouclier sur un tir de pénalité.

Malkin a ouvert la marque après 9 min 53 s de jeu, quand il a plongé pour frapper une rondelle libre devant le filet de Price. Malkin est ensuite entré en contact avec le gardien, puis la rondelle a franchi la ligne des buts après qu’elle eut touché la jambe de l’attaquant des Penguins. Julien a contesté le but, croyant qu’il y avait obstruction contre Price, mais les arbitres n’ont pas changé d’avis, malgré une consultation vidéo.

« Je ne suis pas prêt à parler des décisions des arbitres, a dit Julien. Au bout du compte, tu dois respecter leurs décisions, même si tu n’es pas d’accord. »

Hornqvist a doublé l’avance des Penguins en avantage numérique avec 2 min 29 s à faire au premier vingt, à l’aide d’un tir balayé qui est passé entre les jambes de Price.

Drouin a mis fin à la disette du Tricolore avec 30 secondes à faire à la première période. La rondelle est revenue vers lui dans l’enclave et il l’a frappée au vol, ce qui a surpris DeSmith.

Le Canadien a continué sur sa lancée au retour de l’entracte, mais DeSmith a d’abord tenu le fort en frustrant Brendan Gallagher sur un tir de pénalité.

Scherbak a finalement créé l’égalité à 8 min 19 s, en infériorité numérique. Il s’est présenté seul devant DeSmith et l’a battu à l’aide d’une belle feinte du revers.

De la Rose a donné les devants au Canadien pour une première fois dans le match à 14 min 24 s, quand il a profité de son propre retour pour inscrire son quatrième but de la saison.

Crosby a ramené tout le monde à la case départ avant la fin de l’engagement. Le capitaine des Penguins a touché le disque au vol deux fois, pour battre Price du revers.

Brassard a finalement tranché en avantage numérique après 2 min 38 s de jeu en troisième période. Il a profité d’une remise parfaite de Guentzel pour décocher un tir sur réception qui n’a laissé aucune chance à Price. Guentzel a tourné le fer dans la plaie avec 1 min 33 s à faire.