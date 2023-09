Près de 6250 constats d’infraction en zone scolaire en un mois à Montréal

Les policiers ont remis près de 6250 contraventions dans les zones scolaires à Montréal, en moins d’un mois, afin de sécuriser les abords des écoles.

L’Opération « Rentrée scolaire 2023 » du Service de police de la ville de Montréal (SPVM) s’est déroulée du 28 août au 22 septembre.

La force policière a aussi mené des opérations de surveillance par radars photo près des écoles : quelque 1 675 infractions ont été constatées en 120 heures de fonctionnement.

Pour protéger les écoliers, les agents du SPVM ont évidemment ciblé les excès de vitesse : plus de 2400 contrevenants se sont vus remettre un constat en papier durant ce blitz de « surveillance accrue. » Sur ce total, 285 constats ont été donnés pour vitesse en zone scolaire (là où les amendes sont doublées) et 2144 billets d’infraction pour avoir circulé en dépassant les vitesses permises.

Ils ont aussi relevé un non-respect des autobus scolaires dont les feux rouges intermittents sont activés : 93 personnes ont été pincées pour avoir omis de s’arrêter, dont trois cyclistes.

Plus de 3700 autres constats ont été remis à des automobilistes, indique le SPVM, sans détailler les infractions qui ont été commises.

« La rentrée scolaire est bien évidemment un temps fort parce qu’en plus d’assurer la sécurité des tout-petits, nous devons parfois rappeler à l’ordre celles et ceux qui ont perdu certains réflexes de sécurité durant la période estivale », a souligné Stéphane Desroches, commandant et chef de la Section de la sécurité routière du SPVM, dans un communiqué dressant le bilan de l’opération.

Le SPVM s’est aussi félicité de son projet « radar vivant », mis en oeuvre cette année. Des écoliers se sont rendus à l’école en portant des sacs à dos qui affichaient la vitesse des véhicules qui les dépassaient, une chose rendue possible par des radars installés sur trépieds. L’initiative avait déjà été tentée dans d’autres villes, son objectif étant « de provoquer une conscientisation immédiate sur les dangers de la vitesse excessive en zone scolaire. »