Vivre en ville lance un registre des loyers en Ontario

Quelques mois après avoir lancé un registre des loyers au Québec, l’organisme Vivre en ville exporte son initiative en Ontario, où les locataires verraient leur loyer augmenter du tiers à chacun de leurs déménagements, au point où certains finissent dans la rue. Une initiative intéressante dont les répercussions sur le marché locatif seront toutefois limitées, préviennent des experts.

En mai, Vivre en ville lançait un registre des loyers d’initiative citoyenne et communautaire au Québec, dans l’espoir que le gouvernement Legault reprenne ce projet pour officialiser les données qui s’y trouvent. Mardi, l’organisme a annoncé avoir étendu ce projet en Ontario, une province encore plus touchée que le Québec par la crise du logement.

« Une des choses qui n’existent pas en ce moment en Ontario, ce sont des données probantes et exhaustives sur l’état du marché locatif. Et ce qu’il se passe, c’est qu’on attrape toujours les crises après coup », explique Adam Mongrain, directeur de l’habitation à Vivre en ville. Celui-ci a accordé une entrevue au Devoir en amont de la conférence de presse prévue à l’Université de Toronto.

Avec près de 5000 entrées à son lancement, le registre des loyers vise à aider les Ontariens à « prendre des décisions éclairées » lorsque vient le temps de déménager. Il agira ainsi « comme un frein à l’inflation », ajoute M. Mongrain, tant et aussi longtemps que la population acceptera d’y inscrire son loyer.

Itinérance

En prévision de cette annonce, l’organisme a mandaté l’Institut Angus Reid, qui a consulté un peu plus de 3000 locataires ontariens pour prendre le pouls de la situation. Ceux-ci ont mentionné que leur loyer grimpe en moyenne de 34 % lorsqu’ils déménagent, ce qui fragilise leur capacité à se loger dans la province. La Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) a pour sa part fait état d’une augmentation de 27,20 % du loyer des logements avec deux chambres ayant changé de main l’an dernier.

D’ailleurs, 20 % des locataires sondés par Angus Reid affirment avoir vécu une forme ou une autre d’itinérance dans le passé.

Ces chiffres « donnent un son de cloche indéniable sur le peu de maîtrise qu’on a sur l’état du marché locatif », commente M. Mongrain. « L’itinérance, c’est un enjeu d’habitation, intégralement. […] Au fur et à mesure que les prix augmentent, on va avoir plus d’itinérance. C’est écrit dans le ciel. »

Selon une étude menée en 2020 par des chercheurs universitaires américains, le pourcentage de personnes en situation d’itinérance « commence à augmenter rapidement dès que les coûts de location dépassent 30 % du revenu ». Avec un loyer médian en Ontario de 1500 $, selon Angus Reid, et un revenu mensuel médian de 3450 $ en 2021, selon Statistique Canada, on constate que les locataires de la province dépensent en moyenne 43,47 % de leur revenu pour se loger.

« Les autres provinces devraient voir l’Ontario comme un avertissement sur ce qui peut mal se passer quand le parc immobilier n’augmente pas avec la population », renchérit Mike Moffatt, directeur fondateur du Centre PLACE de l’Institut pour l’intelliProsperité, qui a participé à ce projet.

Peter Tilley, le président-directeur général de la Mission d’Ottawa, qui héberge des sans-abri dans la capitale, note d’ailleurs que le registre des loyers proposé ne viendra pas régler le coeur du problème pour son organisme : le manque de logements abordables disponibles pour accueillir des itinérants en réinsertion sociale. « On a besoin que plus de logements abordables soient construits, que les trois paliers de gouvernement s’allient et agissent ensemble, martèle M. Tilley. Le registre des loyers, c’est mieux que rien, mais il y aura encore des défis pour loger les gens qui sortent des refuges. »

Un effet « moins mordant »

S’il est identique au registre des loyers québécois, le projet de Vivre en ville pourrait ne pas avoir le même effet en Ontario, car la législation des deux provinces est différente.

Au Québec, un locataire qui emménage dans un logement peut consulter sur son bail le loyer le plus bas payé dans les 12 derniers mois précédant son arrivée. Une clause qui n’existe pas dans les contrats de location en Ontario.

D’ailleurs, 18 % des locataires sondés par Angus Reid n’ont même pas signé de contrat de location. En Ontario, une grande partie de la location résidentielle se fait via des sites comme Kijiji, Craigslist, ou Marketplace, explique M. Mongrain, ce qui donne un « énorme pouvoir discrétionnaire au propriétaire ».

Par ailleurs, même si un contrôle des loyers existe depuis 1975 en Ontario, celui-ci ne s’applique qu’aux unités occupées pour la première fois avant le 15 novembre 2018. « Et c’est plus facile en Ontario d’augmenter les loyers pour des rénovations majeures » qu’au Québec, renchérit Ricardo Tranjan, chercheur principal au Centre canadien de politiques alternatives et auteur du livre The Tenant Class.

Dans ce contexte, l’initiative de Vivre en ville n’aura qu’un effet limité sur le marché locatif, prévient M. Tranjan. « Quand on parle d’impacts, je pense que ça va avoir un impact politique dans le sens où ça peut aider à des mobilisations de locataires, et ça, c’est très intéressant. Mais ça ne va pas avoir un impact sur le prix des loyers nécessairement, parce que pour avoir ce type d’impact, ça va prendre une initiative similaire, mais de la part du gouvernement », estime le chercheur.

L’avis est partagé par Adam Mongrain, qui prévient que l’outil pourrait avoir un « effet peut-être moins mordant qu’au Québec ». C’est pourquoi il espère que le gouvernement ontarien se joindra au projet, en adoptant un règlement qui permettra d’imposer la publication des loyers, ou de les divulguer en se basant sur les déclarations de revenus.

« Pour nous, c’est l’affaire de tout le monde. […] Ce n’est pas juste pour la défense des droits des locataires. […] Il faut trouver une manière d’agir parce que le pouvoir d’achat de tout le monde est en train de reculer par rapport au prix de l’immobilier, et ça va continuer. Il n’y a pas de logique naturelle qui va faire que ça se tasse. »

Ce reportage bénéficie du soutien de l’Initiative de journalisme local, financée par le gouvernement du Canada.