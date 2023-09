Niveau sonore «insatisfaisant» du REM au centre-ville

Le niveau sonore du Réseau express métropolitain (REM) est « insatisfaisant » et « plus élevé » que prévu entre l’Île-des-Soeurs et la Gare centrale, selon des données recueillies au cours des dernières semaines. CDPQ Infra compte ajouter des mesures d’atténuation du bruit sur certains segments et sur l’ensemble du réseau.

« Comme nous l’avons déjà dit, nous ne sommes pas satisfaits du bruit causé par l’opération du REM dans certains secteurs. Au cours des derniers mois, nous avons adopté une démarche structurée, accompagnée d’experts internationaux, pour poser un diagnostic qui nous permet maintenant de mettre en place des solutions éprouvées. Celles-ci feront l’objet d’un suivi rigoureux afin de valider l’atteinte de nos objectifs de réduction de bruit », a dit Jean-Marc Arbaud, président et chef de la direction de CDPQ Infra, lors d’un point de presse lundi matin.

Sept sonomètres, permettant de mesurer l’impact du REM en continu, ont été installés dans des zones résidentielles de l’Île-des-Soeurs, Pointe-Saint-Charles et Griffintown, indique CDPQ Infra.

« Les données recueillies indiquent des situations différentes d’un secteur à l’autre. Griffintown et l’Île-des-Soeurs présentent des mesures plus élevées que celles produites par les modélisations initiales », précise le promoteur du REM, ce train électrique qui relie le quartier DIX30, à Brossard, à la Gare centrale.

« Il y a toujours une phase nécessaire d’adaptation et de rectification », a ajouté Jean-Marc Arbaud. Il a souligné que des ajustements similaires sont survenus à Düsseldorf, en Allemagne, et à Sydney, en Australie.

Roulement et grondement

Les experts de la firme SYSTRA « ont conclu que les principales sources d’émission de bruit sont la transmission de vibrations par le rail vers la structure aérienne qui crée un bruit de grondement, le contact entre les roues des voitures et le rail qui génère un bruit de roulement ».

Ils ont recommandé le meulage acoustique des rails et la pose d’absorbeurs dynamiques sur des portions importantes du tracé, situées près des habitations. Le service sera interrompu à compter de 22 h (plutôt qu’à 1 h du matin) durant cinq soirs par semaine pour l’intervention des équipes techniques. Les interruptions de service seront annoncées à l’avance pour permettre aux usagers de s’ajuster.

« Dès le début du mois de novembre, le meulage acoustique des rails sera effectué sur l’ensemble du tronçon entre l’Île-des-Soeurs et la Gare centrale, pour se poursuivre ensuite jusqu’à la station Brossard. Les absorbeurs dynamiques seront quant à eux installés progressivement, à partir de la mi-octobre jusqu’en décembre », a indiqué CDPQ Infra.

Espoir des riverains

Ces deux mesures entraîneront une réduction prévue de l’intensité sonore totale de 5 à 10 décibels à la source. En général, une telle réduction équivaut à une baisse du niveau de bruit émis allant de 3 à 10 fois par rapport à la situation actuelle, selon CDPQ Infra.

« La bonne nouvelle, c’est qu’ils prennent ça au sérieux. Réduire le bruit à la source, c’est ce qu’il faut faire. Mais j’espère qu’ils vont réussir, parce que le bruit fait le tour de la maison », dit Yolande Racine, qui vit à 500 mètres des rails, dans le quartier Pointe-Saint-Charles.

« Le bruit dépend du vent et de l’humidité. Aujourd’hui, c’est horrible. Ça dérange énormément. Et ce sont les heures de pointe qui sont les plus terribles », ajoute son conjoint, François-Marie Bertrand.

Il doute de l’efficacité du meulage des rails : « Un rail, c’est déjà doux comme la face d’un bébé. Je me demande ce que le meulage peut améliorer. Je ne la comprends pas, celle-là. »

D’autres détails suivront.