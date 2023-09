La facture du REM atteint près de 8 milliards

Le coût du Réseau express métropolitain (REM), dont un premier tronçon a été mis en service cet été, s’élève maintenant à 7,95 milliards de dollars, soit 26 % de plus que l’estimation originale de 6,3 milliards en 2018. Une partie de cette hausse est attribuable aux impacts de la pandémie et aux embûches rencontrées lors des travaux dans le tunnel Mont-Royal, a indiqué mercredi CDPQ Infra en présentant la mise à jour financière du projet.

La pandémie de COVID-19 et la guerre en Ukraine ont eu des impacts importants sur les chantiers d’approvisionnement, le prix et la disponibilité des biens et de la main-d’oeuvre, a souligné CDPQ Infra qui lie ce volet à un montant supplémentaire de 800 millions. La découverte d’une charge de dynamite centenaire dans le tunnel sous le mont Royal a par ailleurs obligé les gestionnaires du chantier à modifier les méthodes de travail, ce qui a nécessité des investissements additionnels de 350 millions.

Depuis le 31 juillet, le REM a enregistré plus d’un million de passages pour six semaines de fonctionnement entre Brossard et la Gare centrale.

D’autres détails suivront.