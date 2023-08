Des experts proposent un tramway pour l’est de Montréal

Des experts, appuyés un groupe citoyen, suggèrent de doter l’est de Montréal d’un réseau de tramway et d’améliorer le service de trains de banlieue vers Laval et la couronne nord. Cette proposition, dévoilée mardi, aurait pour avantage d’améliorer l’offre de transport non seulement pour l’est de l’île, mais aussi dans la couronne nord, à un coût bien moindre que le Projet de transport structurant (PSE) en souterrain — autrefois connu sous le nom de REM de l’Est — avancé par l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) au coût de 36 milliards de dollars.

La proposition présentée mardi en conférence de presse est le fruit d’une collaboration entre plusieurs experts, parmi lesquels Jean-François Lefebvre, chargé de cours au département d’études urbaines et touristiques de l’UQAM, et Denis Allard, du Fonds mondial du patrimoine ferroviaire, avec l’appui du Collectif en environnement Mercier-Est (CEM-E).

Le projet suggère notamment l’implantation d’un réseau de tramway de surface de 37,4 kilomètres en forme de fer à cheval qui relierait le collège Marie-Victorin à la gare de Pointe-aux-Trembles, dans l’est de l’île de Montréal. Le coût de ce réseau, qui pourrait être doté de 54 stations, est estimé à environ 4 milliards de dollars, contre 22,8 milliards pour le PSE de l’ARTM en souterrain pour le même territoire, avancent les chercheurs.

À ce réseau initial pourrait s’ajouter un nouveau service de train de banlieue, celui de Laval-Est sur 21 kilomètres. Cette nouvelle ligne partirait de Mascouche pour se rendre à Terrebonne, avant de desservir le quartier Saint-François, à Laval, et se connecter au SRB Pie-IX. De son côté, le service de l’actuel train de l’Est pourrait être modifié pour s’étendre jusqu’à Le Gardeur, L’Assomption et L’Épiphanie.

Photo: Rapport PSE

Le coût total de ces trois volets pourrait atteindre 5 milliards de dollars, indique-t-on.

Mandat trop restreint

Les chercheurs et le CEM-E estiment que l’ARTM s’est fait imposer par Québec un mandat trop restreint qui ne lui a pas permis d’étudier d’autres scénarios que le train automatisé utilisé par CDPQ Infra pour le Réseau express métropolitain (REM).

« Chaque dollar investi dans le réseau de tramways et trains-trams permet d’aménager dix fois plus de kilomètres de lignes et jusqu’à 17 fois plus de stations qu’un métro ou un métro automatique léger », soulignent les auteurs du rapport.

À titre de comparaison, le prolongement de la ligne bleue avec ses cinq stations coûtera 6,5 milliards de dollars alors qu’avec le même montant, il serait possible de réaliser un réseau de surface de 58 kilomètres et 84 stations.

Un réseau de surface est susceptible d’offrir des temps de parcours avantageux et un meilleur confort aux passagers, ajoute Jean-François Lefebvre. « Avec le REM, seulement 15 % seraient assis en période de pointe alors qu’avec le tram, ce serait au moins 45 % », a-t-il dit.

D’autres détails suivront.