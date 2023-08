Montréal inaugure la promenade Michel-Chartrand

Treize ans. C’est le temps qu’il a fallu pour que la Ville de Montréal concrétise son hommage toponymique à Michel Chartrand, décédé en 2010. Une portion du parc linéaire qui longe le fleuve Saint-Laurent dans l’arrondissement de LaSalle porte désormais le nom du bouillant syndicaliste né dans la métropole.

L’inauguration de la promenade Michel-Chartrand, un espace vert situé à l’angle du boulevard LaSalle et de la 90e Avenue, en bordure du fleuve, a eu lieu lundi en présence de plusieurs élus, dont la mairesse Valérie Plante, et des membres de la famille Chartrand. « C’est un endroit que Michel aurait adoré. Il aimait la poésie, la littérature, la musique et la nature », a confié l’une de ses filles, Suzanne-Geneviève Chartrand.

Ses parents, Michel Chartrand et Simonne Monet-Chartrand, sont nés et ont grandi à Montréal avant que la famille déménage sur la Rive-Sud, tout près des rives du fleuve, a-t-elle rappelé. « Le fleuve Saint-Laurent fait partie de notre culture profonde. […] Cet endroit est absolument indiqué. »

« Treize ans, c’est long. C’est très long », a cependant admis Mme Chartrand, qui a énuméré les différentes démarches engagées pour qu’un hommage toponymique soit rendu à son père. Après la mort de M. Chartrand, une pétition demandant qu’un lieu soit désigné à la mémoire du syndicaliste avait recueilli 5000 signatures. Mme Chartrand avait aussi collaboré avec l’ancien élu, syndicaliste et membre fondateur du Rassemblement des citoyens de Montréal Paul Cliche pour discuter avec l’administration précédente. « Il a fallu s’armer de patience et de courage pour qu’on y arrive, mais on y est arrivés. »

Rappelons qu’en 2015, cinq ans après le décès de son père, Mme Chartrand avait signé un texte dans Le Devoir suggérant que la Ville de Montréal honore la mémoire de Michel Chartrand en dédiant à cet amoureux des arbres un espace de verdure. Montréal avait envisagé de nommer à son nom un espace public situé à proximité du pont Jacques-Cartier et de la Centrale des syndicats nationaux (CSN), mais cette option n’a finalement pas été retenue.

Lors de son allocution, Suzanne-Geneviève Chartrand a critiqué au passage la congestion et la multiplication des chantiers dans la métropole, qui allongent indûment les temps de déplacement à Montréal. « Aujourd’hui, ç’a été un stress infini de prendre une heure pour arriver alors que ça aurait dû prendre 25 minutes s’il y avait moyen de circuler dans certains quartiers de Montréal », a-t-elle souligné.

Un homme de conviction

De son côté, Valérie Plante a rendu hommage à Michel Chartrand. « On se souvient bien sûr de l’aplomb de M. Chartrand. Même les gens qui ne connaissent pas les idées qu’il a défendues reconnaissent son bagou, son franc-parler et sa ténacité à défendre les droits des plus vulnérables. Sa capacité à unir et mobiliser les travailleurs a fait de lui une icône, un porte-parole incroyable et une voix importante au Québec. »

Questionnée sur la longueur des procédures qui ont été nécessaires pour concrétiser l’hommage à Michel Chartrand, la responsable de la culture au comité exécutif, Ericka Alneus, a précisé que la Ville se devait de respecter les règles encadrant les reconnaissances et qu’elle devait trouver un lieu digne du syndicaliste en accord avec la famille du défunt. « Je pense que notre administration a démontré qu’on prenait les choses au sérieux et qu’on le faisait de manière sincère et cohérente », a-t-elle expliqué.

La promenade Michel-Chartrand est située tout près d’un ancien secteur industriel où de nombreux travailleurs ont oeuvré, a fait remarquer la mairesse de l’arrondissement de LaSalle, Nancy Blanchet. « Il y a une proximité du bassin industriel de LaSalle avec la Seagram, Labatt et Kraft », a-t-elle dit.

Né à Montréal en 1916, Michel Chartrand a été une figure emblématique du syndicalisme québécois. Homme de conviction reconnu pour sa détermination et son franc-parler, Michel Chartrand a présidé le Conseil central de Montréal de 1969 à 1978. Il s’est éteint en avril 2010 à l’âge de 93 ans, emporté par un cancer. Ses prises de position lui ont valu plusieurs séjours derrière les barreaux, notamment pendant la crise d’Octobre 1970.