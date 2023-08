Des subventions populaires pour les entreprises d’économie sociale

Un programme lancé il y a trois ans pour soutenir financièrement les entreprises d’économie sociale de la métropole ne cesse de gagner en popularité, dans le contexte de la flambée des prix de l’immobilier. Afin de répondre à la demande, la Ville de Montréal a annoncé mardi un ajout de 3 millions au financement de cette initiative, qui vise à aider des coopératives et les organismes à but non lucratif à acquérir et à rénover des locaux commerciaux.

« On sait que les entreprises d’économie sociale font un travail exceptionnel et qu’il faut les soutenir. J’ai envie de protéger leur travail et de protéger leur capacité d’action », a déclaré mardi la mairesse de Montréal, Valérie Plante, dans le cadre d’une conférence de presse tenue dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

Or, « une des menaces qui planent souvent sur les entreprises d’économie sociale, bien c’est le prix des loyers. On parle beaucoup de la crise du logement, mais nécessairement, ça a aussi un impact sur les organismes communautaires et les organismes d’économie sociale », a poursuivi la mairesse.

Répondre à la demande

Lancé en 2020, le programme Accélérer l’investissement durable – Économie sociale permet aux entreprises conformes d’obtenir jusqu’à 400 000 $ pour rénover, agrandir ou encore acquérir un bâtiment afin de pouvoir y offrir des services à la communauté. Depuis, 113 dossiers soumis à ce programme ont été retenus. Du lot, 45 projets ont débuté ou ont été achevés.

Ce programme a notamment permis l’an dernier au cinéma Beaubien, situé dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, de réaliser des travaux importants de maçonnerie sur sa façade, tandis que la coopérative La Porte rouge a pu effectuer des travaux lui permettant d’accueillir plus d’artistes émergents désirant pratiquer et performer dans ses locaux. Ce programme a d’autre part facilité l’acquisition de cinq bâtiments par des organismes à but non lucratif et des coopératives jusqu’à maintenant.

Or, pour l’année en cours, l’ensemble des fonds prévus ont déjà été engagés auprès de diverses entreprises. Afin de répondre à la demande, la Ville ajoute ainsi 3 millions de dollars à ce programme, qui seront octroyés d’ici la fin de l’année. Cette somme s’ajoute ainsi aux 11 millions de dollars qui étaient déjà prévus pour ce programme.

« On n’a jamais vu ça, historiquement, autant de fonds investis dans la rénovation et l’acquisition d’immeubles et de locaux pour les entreprises d’économie sociale », a fait valoir le responsable du développement économique et commercial au comité exécutif, Luc Rabouin. Or, ces investissements sont nécessaires pour permettre à des organismes, ayant généralement des revenus modestes et dont l’objectif est de répondre à des besoins dans la communauté, de demeurer dans la métropole. « C’est un enjeu majeur : si on veut que les entreprises d’économie sociale puissent continuer d’agir dans nos quartiers, il faut les aider à acquérir ou à rénover leurs locaux. »

En août 2021, Montréal avait déjà ajouté 4 millions de dollars à ce programme dans le cadre d’un plan d’action visant à faciliter la relance économique de la métropole. Cela lui avait alors permis de faire passer de 300 000 $ à 400 000 $ le montant maximal admissible par entreprise sélectionnée.