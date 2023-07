Les travaux pour le prolongement de la ligne bleue débuteront le 7 août

La Société de transport de Montréal (STM) s’apprête à entamer lundi prochain des travaux d’envergure au croisement des rues Jean-Talon et Langelier, dans l’arrondissement de Saint-Léonard à Montréal, dans le cadre du prolongement de la ligne bleue.

Selon un communiqué de la STM, ces travaux préliminaires visent à préparer le terrain avant que ne débute l’excavation de la nouvelle station Langelier. Plus précisément, ils consisteront à déplacer l’aqueduc, certains égouts et conduits, de même que des câblages souterrains, le tout pour une durée de deux mois environ. La nouvelle station sera située à l’emplacement de l’actuelle station-service, située au croisement Jean-Talon/Langelier, qui sera démolie en 2024 suite à ces travaux préparatoires, avant que ne débute l’excavation elle-même.

La STM précise que ces travaux préliminaires se dérouleront en plusieurs phases, dont certaines perturberont la circulation au croisement Jean-Talon/Langelier, et que plusieurs arrêts de bus devront être annulés ou déplacés — principalement sur les lignes 33, 141 et 372.

Les conséquences pour les résidents

Dans une vidéo explicative, la directrice de projet Liliane Cardinal affirme que la STM fera « le maximum afin de réduire les bruits de chantier ainsi que la poussière, afin de limiter les impacts sur le quartier ». Elle souligne également que les riverains seront avisés à l’avance des coupures d’eau ponctuelles qui seront peut-être nécessaires au cours du chantier.

La STM a également indiqué que les commerces et les résidences demeureront accessibles en tout temps, et que les services tels que le compostage, la collecte des ordures et le recyclage seront maintenus.

Rappelons que la STM prévoit une mise en service de ce prolongement de la ligne bleue pour 2029, et que les coûts des travaux sont estimés à un total de 6,4 milliards de dollars.