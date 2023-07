Des résidents de Pointe-Saint-Charles protestent contre le bruit du REM

Une douzaine de personnes se sont rassemblées lundi matin dans Pointe-Saint-Charles pour manifester leur frustration contre le bruit du Réseau express métropolitain (REM) qui envahit leur quartier. Faisant entendre casseroles, flûtes et autres accessoires pour faire « plus de bruit que le REM », les participants au tintamarre s’étaient donné rendez-vous au belvédère à la jonction des rues Favard et Sébastopol.

Peu de temps avant le début de la manifestation, qui avait lieu à 10 h, le REM vivait sa première panne. Au premier jour de la mise en service officielle, le service a été interrompu vers 8 h et a repris vers 9 h 15.

Exaspérés par le bruit des wagons du système de transport inauguré vendredi dernier, les organisateurs de l’événement, Yolande Racine et François-Marie Bertrand, souhaitent faire entendre leur mécontentement.

« On veut protéger notre quartier et protéger notre qualité de vie », affirme Mme Racine, qui réside à Pointe-Saint-Charles depuis 20 ans.

« Ils nous ont vendu un train silencieux, léger. Regardez la grosse structure, c’est comme le boulevard métropolitain, et il n’est pas silencieux du tout », renchérit M. Bertrand, son conjoint. « Si je veux vendre ma maison, va falloir que je fasse visiter la nuit », ajoute-t-il, l’air exaspéré.

« Le bruit dépasse l’entendement », dit quant à lui Daniel Chartier, résident de Mercier-Est venu apporter son appui aux citoyens de Pointe-Saint-Charles. Il s’étonne que des mesures d’atténuations n’aient pas été prévues dès le départ et espère qu’une option plus silencieuse soit retenue comme réseau structurant dans l’est de Montréal.

Des doléances partagées par plusieurs manifestants sur place, dont Marie-Claude Gagné, citoyenne de Pointe-Saint-Charles. « C’est stressant, confie-t-elle. C’est un bruit qui est tout le temps là. »

Photo: Valérian Mazataud Le Devoir

Les inconvénients sans les avantages

Le tracé du REM contourne l’est du quartier à sa sortie du pont Champlain, sans s’y arrêter. Les résidents devront donc vivre avec le bruit des wagons, qui circuleront 20 heures par jour à une fréquence à terme d’un passage aux 2 minutes et demie aux heures de pointe, sans pouvoir accéder au réseau.

Dans une lettre ouverte publiée dans Le Devoir le 20 juillet dernier, le conseiller municipal Craig Sauvé et le député solidaire de Saint-Henri–Sainte-Anne, Guillaume Cliche-Rivard, réitéraient la nécessité de mesures d’atténuation du bruit dans le secteur et plaidaient pour la construction d’une station du REM à Pointe-Saint-Charles, un secteur qu’ils estiment mal desservis par le transport en commun. « Il serait injuste que les citoyens de Pointe-Saint-Charles voient le REM circuler au-dessus de leurs têtes jour et nuit ces prochaines années sans jamais pouvoir y accéder depuis chez eux », pouvait-on lire dans la missive.

Des résidents de l’Île-des-Soeurs s’étaient déjà plaints du bruit causé par le train léger, réclamant l’installation de murs antibruit avant son entrée en service. Le secteur à proximité des rails est densément peuplé et les résidents se disent incommodés, voire anxieux, à cause du bruit des trains.

Jean-Vincent Lacroix, directeur des communications de CDPQ Infra, la filière de la Caisse de dépôt et placement du Québec chargée du projet, disait à la mi-juillet avoir précommandé des murs antibruit et des « absorbeurs de vibration pour tester ce mécanisme sur certaines portions ».

Des solutions qui laissent Yolande Racine sur sa faim. « Ils n’ont pas livré ce qu’ils ont dit qu’ils livreraient, dit-elle. C’est ça qui me préoccupe, c’est pour ça que je n’ai pas confiance pour la suite des choses. »