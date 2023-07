Laval tente à son tour les trottinettes électriques en libre-service

Deux cents trottinettes électriques sont déployées depuis vendredi dans les 33 stations aménagées à cet effet par la Ville de Laval. Les bolides, dont l’exploitation est partagée par les entreprises Lyme et Bird, rouleront jusqu’au 15 novembre.

« Nous avons appris des essais d’ici et d’ailleurs pour nous assurer d’être prêts à déployer un service intéressant pour tous les Lavallois », a commenté par communiqué le maire de Laval, Stéphane Boyer. « Nous sommes fiers de nous lancer aujourd’hui dans l’aventure ! » s’est réjoui ce dernier.

Pour ce projet pilote, les trottinettistes férus ou amateurs pourront rouler au sein d’un quadrilatère de 20 km² situé entre les boulevards Curé-Labelle et des Laurentides et entre l’A440 et la rivière des Prairies. Il n’est pas possible, pour l’instant, de rouler en dehors de cette zone.

En effet, les véhicules sont équipés de capteurs GPS permettant d’en assurer le suivi en direct. S’il advenait qu’un usager sorte de la zone d’exploitation, la trottinette ralentirait doucement avant de s’immobiliser. Ce même capteur est aussi équipé d’un gyroscope afin d’éviter que les trottinettes ne soient laissées au sol par négligence.

Le service sera disponible beau temps, mauvais temps, à toute heure du jour, pour autant que les utilisateurs ne dépassent pas la zone du projet pilote.

La location de trottinettes s’effectue par application mobile au coût de 1,15 $ pour déverrouiller le bolide, puis 0,40 $ la minute pour les trottinettes de Lime et 0,42 $ la minute pour celles de la compagnie Bird.

Le casque est obligatoire en tout temps et fourni avec la location du véhicule. Les règlements entourant la conduite des trottinettes électriques s’appliquent aussi aux véhicules en location libre service.