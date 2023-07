Panne lors du jour 1 du REM

Sitôt en marche, sitôt en panne. Le REM a traversé ce matin un « incident » qui a interrompu le service dans les deux directions entre les stations Panama et Gare Centrale durant une heure et quart.

Les premiers usagers du REM qui ont déboursé pour leur trajet n’ont pu profiter des wagons tous neufs. Le service a été interrompu un peu après 8 h, ce matin, lors de la première journée de mise en service du nouveau train léger sur rail. Le service a pu reprendre normalement vers 9 h 15.

Photo: Stéphanie Vallet Le Devoir

Un système de navette en autobus a été mis en place en pleine heure de pointe pour dépanner les utilisateurs. Il y a « des navettes d’autobus [qui] feront la liaison entre Panama et Gare Centrale », ont précisé les communications du REM au moment de l’interruption de service.

L’origine de cette panne se trouve dans un problème « d’aiguillage », le système qui permet aux wagons de changer de rame, toujours selon les communications du REM.

REM - Service normal sur la ligne A1 | Brossard-Gare Centrale. Direction: Gare Centrale. — Réseau Express Métropolitain (@REM_infoservice) July 31, 2023

Tout s’était pourtant bien déroulé lors du trajet inaugural de vendredi dernier. Une foule de 120 000 curieux avaient également pris d’assaut le nouveau moyen de transport en fin de semaine pour vivre l’expérience gratuitement.

Cette panne de lundi a frustré de nombreux usagers qui attendaient en file devant l’arrêt de bus en arrière de la station Île-des-Soeurs, à défaut de pouvoir embarquer dans le REM.

Les lignes d’autobus 168 et 12, qui desservent depuis bien longtemps Verdun et le centre-ville ne passent plus qu’aux 15 ou 20 minutes plutôt qu’aux 5 minutes comme avant l’entrée en service du REM. Les autobus de ce service courant débordaient ce matin, a pu constater Le Devoir.

Seulement cinq stations du REM sont présentement en service. D’ici 2027, le REM doit compter 26 stations sur 67 kilomètres, avec des antennes vers l’ouest de l’île de Montréal, Deux-Montagnes et l’aéroport international de Montréal. La facture totale du projet s’élève à plus de 7 milliards de dollars, selon un estimé de 2021.