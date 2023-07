Lutter contre les îlots de chaleur avec la géomatique

Sur la carte des îlots de chaleur de Montréal de 2019, une tache rouge bordée d’orange apparaît au centre du parc Rutherford, situé sur le flanc du mont Royal. Pourtant, six années auparavant, la zone apparaissait en vert sur la carte produite à partir d’images satellite. C’est qu’entre les deux prises d’images, un terrain sportif à surface synthétique a été aménagé dans l’espace vert, ce qui a créé une zone où le mercure tend à s’emballer pour créer un îlot de chaleur.

Le même phénomène d’îlots de chaleur attribuables aux surfaces synthétiques se détecte ailleurs sur l’île de Montréal, notamment au parc Jeanne-Mance et au collège Vanier, note Olivier Caron, professeur au Département de géographie de l’UQAM. Sur ces surfaces synthétiques, la température peut être de plus de 10 degrés supérieure à celle du gazon naturel.

Si les villes aménagent de tels terrains, c’est parce que ces surfaces artificielles permettent d’augmenter de façon significative les heures d’utilisation de ces espaces pour les activités sportives. En 2016, l’ex-maire Denis Coderre avait d’ailleurs invoqué la nécessité de favoriser l’activité physique des jeunes pour défendre le projet de terrain synthétique au parc Rutherford. Sauf que ce type d’aménagement nécessite des mesures de mitigation pour contrer l’effet de four qui est alors créé.

Au cours des deux dernières années, Olivier Caron et son équipe d’étudiants ont réalisé plusieurs projets de géomatique à partir d’images satellite et de clichés captés par avion en 2016. Son équipe a notamment eu pour mandat de la Ville de Montréal de revoir la méthodologie pour produire et calculer des indices de vulnérabilité aux aléas climatiques pour le territoire de l’agglomération de Montréal, en fonction des crues, des pluies abondantes, de la sécheresse, des tempêtes destructrices et des vagues de chaleur extrême.

Les chercheurs ont aussi examiné de plus près l’évolution des îlots de chaleur dans la métropole entre 2013 et 2019.

Photo: Source: Ville de Montréal

Réduction des îlots de chaleur

Or, les îlots de chaleur et les zones à risques auraient perdu du terrain sur l’île de Montréal, a-t-il constaté. Leur superficie s’est réduite de 3 % sur le territoire de l’agglomération entre 2013 et 2019, passant de 178 km2 à 164 km2 en six ans. Cette observation est encourageante, mais doit être interprétée avec prudence, souligne toutefois le chercheur. « Il faut faire attention, car il y a quand même une incertitude dans ces données. Il n’y a rien de parfait. C’est une résolution qui est grossière. Mais quand même, on voit une amélioration de 3 %. »

En effet, pour être en mesure d’effectuer des comparaisons, l’équipe de chercheurs a dû s’appuyer sur les images générées par le satellite Landsat 8. Chaque point rouge correspond à une surface d’environ 30 mètres sur 30 mètres, ce qui n’est pas optimal comme résolution, mais ces données permettent tout de même d’observer l’évolution des îlots de chaleur en lien avec l’aménagement du territoire.

À certains endroits de la ville, Olivier Caron constate que les îlots de chaleur ont pris de l’ampleur entre 2013 et 2019. C’est le cas dans le quartier Bois-Franc, dans l’arrondissement de Saint-Laurent, où un lotissement a vu le jour. D’autres taches rouges sont apparues au parc Étienne-Desmarteau en raison de travaux qui y sont menés. À Anjou aussi, la construction d’un immeuble industriel à proximité du parc-nature du Bois-d’Anjou a fait disparaître un îlot de fraîcheur.

En revanche, les zones rouges ont fondu entre 2013 et 2019 à plusieurs endroits sur l’île, notamment dans le secteur du Nouveau Saint-Laurent où une surface minéralisée a fait place à un quartier résidentiel. L’îlot de fraîcheur de la falaise Saint-Jacques s’est aussi agrandi à la faveur de travaux en bordure de l’autoroute. L’aménagement du stationnement de l’aréna Rodrigue-Gilbert, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, a été conçu selon des principes écoresponsables, et les effets sont visibles dans toute la zone. Ailleurs, ce sont les ruelles vertes qui font ressortir le contraste entre les températures des surfaces végétalisées et celles des bâtiments et des rues bétonnées.

Olivier Caron, qui a mis sur pied le Laboratoire de géomatique appliquée et d’analyse spatiale GeoLAS, a aussi reçu pour mandat de la Ville de Montréal de produire une carte des îlots de chaleur à partir des images prises par un avion qui a survolé la métropole à l’été 2016. Ces images ont une résolution bien supérieure à celle des images satellitaires, chaque pixel correspondant à une surface au sol de 2 mètres sur 2 mètres, et non de 30 mètres ou plus.

Pour réaliser une carte plus proche de la réalité de 2022, les chercheurs ont toutefois dû actualiser les données en faisant diverses corrections, en prenant par exemple en considération les bâtiments construits après 2016, qui créent de l’ombre.

Plan climat

La diminution de la superficie des îlots de chaleur dans la métropole fait partie des objectifs énumérés dans le Plan climat 2020-2030 adopté par la Ville de Montréal en décembre 2020. Ce plan, qui vise à rendre la métropole plus résiliente face aux vagues de chaleur, fixe aussi comme objectif l’atteinte d’un indice de canopée de 26 % d’ici 2025.

Afin de mieux connaître les effets des îlots de chaleur urbains, le Bureau de la transition écologique et de la résilience, en plus de collaborer aux travaux pour développer les indices de vulnérabilité et raffiner la cartographie, a mis sur pied un projet de réseau de capteurs de température de l’air en 2022, souligne Kim Nantais, relationniste à la Ville de Montréal, dans un courriel. Quinze stations de mesure de la température de l’air ont été installées jusqu’à maintenant, et dix autres s’ajouteront au cours des prochaines années.

Montréal dit compter sur l’aménagement de nouvelles infrastructures végétalisées, telles que la création de fosses d’arbres en trottoir et le réaménagement d’espaces de stationnements en espaces végétalisés, pour améliorer le bilan des îlots de chaleur.

Dans son Plan climat, la Ville exprime le souhait que, d’ici 2030, la quasi-totalité des îlots de chaleur aient disparu. Elle a encore bien du pain sur la planche avant d’y parvenir.