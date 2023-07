Plus de 60 000 curieux transportés par le REM pour la première journée d’essai gratuit

Le Réseau express métropolitain (REM) a été victime de son succès alors que plus de 60 000 curieux s’étaient massés à ses stations dans l’espoir d’essayer le tout nouveau train léger. À pleine capacité, les organisateurs ont dû demander au public de reporter les visites à demain.

En cette première journée d’essai gratuit ouvert au public, le REM avait atteint en début d’après-midi sa capacité maximale. « On a dépassé les 20 000 personnes en trois heures », avait déclaré le directeur des communications de CDPQ infra, Jean Vincent Lacroix. « Ce qu’on réalise, c’est qu’il s’agit d’un événement historique », se réjouissait le porte-parole.

En début d’après-midi, l’ambiance conviviale et festive du matin avait laissé place à la frustration de l’attente pour les milliers de personnes qui faisaient encore la file dans ses stations à ce moment.

À la gare centrale, vers 13 h, Le Devoir a pu constater que la file d’attente effectuait un tour complet de la Gare centrale, avant de s’étendre dans les couloirs menant à l’extérieur, pour poursuivre sa course jusque dans la rue Belmont, à l’arrière du quadrilatère. Une famille à l’entrée se plaignait de ce débordement, alors que d’autres se questionnaient quant à leurs chances de monter à bord du très convoité train léger.

Même son de cloche à la station Brossard, située au stationnement incitatif à proximité du quartier Dix30, où la sécurité évaluait l’attente entre une heure et une heure et demie en fin d’avant-midi.

Vers 14 h, toutefois, les organisateurs ont annoncé ne plus accepter de nouveaux passagers jusqu’à 16 h afin de favoriser les retours.

« Les gens veulent être là, ils veulent être au rendez-vous, a témoigné M. Lacroix. Évidemment, demain serait une bonne opportunité. Il y aura d’autres occasions de l’essayer », reconnaissait le porte-parole de CDPQ infra.

Suite à cette marée d’enthousiasme pour les essais gratuits, le directeur s’attend à une autre vague demain. « On a dépassé les 60 000 personnes. C’est historique, c’est énorme. Demain, on s’attend encore à de l’engouement, donc ce serait important de se renseigner avant de partir et d’arriver plus tôt pour avoir une bonne place à bord », conseille-t-il.

Accueil chaleureux

Les portes de la station De la Gare se sont ouvertes samedi matin à 9 h. Déjà, les intéressés formaient une longue file qui s’étendait sur tout le plancher de la gare centrale. L’humeur était cordiale et enjouée pour ces voyageurs de tous âges. Jeunes familles et couples âgés se pressaient déjà pour obtenir un passeport d’inauguration du REM, qui, à l’instar de leurs équivalents de l’expo 67, pouvait être estampillé à chaque station visitée.

Tour à tour des groupes de voyageurs plein d’entrain sont montés à bord des wagons climatisés et équipés de Wifi qui entraient en gare aux sept minutes samedi. La majorité se pressait aux wagons de bout de train en raison de la vue panoramique qu’offrent leurs grandes fenêtres.

Si l’approche du train en gare engendrait un grondement étouffé en partie par les portes palières, l’intérieur était plus silencieux lorsque le train est en mouvement.

« C’est confortable, c’est récent, ce n’est pas bruyant. C’est un plus pour Brossard et la Rive-Sud » affirme Maryse Breton, qui est venue de Beauce pour tester le train. « J’aimerais voir ça à Québec ! », s’exclame-t-elle.

« C’est bien plus facile d’accéder au centre-ville pour les gens de la Rive-Sud, et il n’y a pas de trafic, constate Wang, qui travaille au centre-ville et habite à Greenfield Park. Makhtar Dione, qui habite tout près de la trame, envisage un changement de ses habitudes de transport. « C’est une très bonne idée de passer au tout électrique, je vais peut-être me débarrasser d’un véhicule », annonce-t-il.

Plusieurs regards scrutent le panorama offert par le trajet. « On a une vue sur Montréal impressionnante, c’est vraiment beau et en auto on ne peut pas se permettre de regarder », note de son côté Maxime Thibault, technicien en électronique, venu de Pierrefonds pour essayer le REM, intéressé par l’aspect technique du train.

Par ailleurs, les infrastructures sont munies d’ascenseurs et sont accessibles pour les personnes à mobilité réduite. « Il y a un espace réservé aux personnes en situation de handicap donc c’est parfait pour moi, confie Paula Sanchez, de Candiac, qui prévoit emprunter le REM au moins trois fois par semaine pour se rendre à son travail. « C’est très agréable, rapide et organisé », résume-t-elle.

Mesures en place pour le bruit

Le Devoir, de même que certains passagers, ont noté un sifflement irritant dans certains wagons. « Quand les portes ouvrent et que l’air entre, il y a un petit effet entonnoir, explique le porte-parole de CDPQ infra. Dans certaines voitures, le bruit est constant. Ce n’est pas censé arriver. Ça fait partie du rodage, il y a plein de choses que nous allons encore peaufiner. »

Quant à la réduction du bruit en extérieur, surtout à l’Île des Soeurs, Pointe-Saint-Charles et Griffintown, le directeur affirme prendre des mesures afin de limiter la vibration de la structure, d’où provient le bruit. « À court terme, nous avons effectué du meulage [des roues] et installé des absorbeurs de vibration sur 240 mètres pour analyser leur effet », précise M. Lacroix.