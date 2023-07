Un train léger ottavien qui fait plus de mal que de bien

Alors que le nouveau train léger d’Ottawa est pour une énième fois à l’arrêt, depuis la mi-juillet, des usagers tenaient à prévenir ceux du futur Réseau express métropolitain de Montréal : préparez-vous aux imprévus, car cela peut vous empoisonner la vie.

« Des fois, j’ai peur de ce train », lâche Florina Rus, 45 ans, rencontrée près d’une station inaugurée pas plus tard qu’en 2019, après une heure d’attente de la navette devant remplacer l’O-Train d’Ottawa.

La résidente de Gatineau était pourtant enchantée d’utiliser cette nouvelle ligne de train inaugurée il y a quatre ans, qui lui simplifie son parcours pour se rendre à son travail dans le sud d’Ottawa, à l’autre extrémité de la région métropolitaine. L’O-Train transporte entre un million et deux millions de passagers chaque mois.

Or, la durée du trajet de Mme Rus dépasse les deux heures lorsque le train est en panne. C’est deux fois plus long qu’à l’habitude. Elle était de nouveau très en retard au moment où elle discutait avec Le Devoir à la station Hurdman, au troisième jour d’un arrêt provoqué par la découverte d’une accumulation anormale de graisse sur l’essieu d’une voiture de train, le 17 juillet.

« C’est fou. [Le système de train léger] est toujours brisé, et les autobus [affectés à son remplacement] sont trop petits et toujours pleins », se désole-t-elle.

Les autorités n’ont pas écarté d’emblée la possibilité que le train ait été endommagé par la masse de festivaliers montée à bord pour se rendre aux concerts du BluesFest d’Ottawa, le week-end précédent. Les experts ont passé les deux dernières semaines à enquêter, forçant ainsi un autre long arrêt de service que le premier ministre Doug Ford a qualifié de « véritable désastre ».

Impossible de prévoir le problème

Pour le consortium qui a construit et qui entretient ce tronçon de l’O-Train, une chose est claire : le problème qui immobilise les trains au garage n’aurait pas pu être décelé à l’époque de sa mise en service, il y a quelques années à peine. « C’était difficilement anticipable en 2019 [puisque] ça vient de l’interface entre les rails et le véhicule », précise Nicolas Truchon, directeur général du Groupe Transport Rideau.

Les utilisateurs quotidiens du train léger d’Ottawa rencontrés par Le Devoir suspectent plutôt que le système a été mal construit, malgré son coût de 2,1 milliards de dollars. Les quatre dernières années ont été ponctuées de problèmes chroniques, notamment deux déraillements, dont l’un à cause d’une roue qui s’est détachée de l’essieu.

Une fois, la foudre a abîmé le système électrique. Des portes sont restées bloquées. À un autre moment, la neige a empêché le train d’avancer. En février 2023, une enquête du Bureau de la sécurité des transports du Canada a notamment conclu que « les défaillances d’ensembles de cartouches continuent de poser un risque pour la sécurité jusqu’à ce que les problèmes soient résolus ».

C’est la répétition des arrêts de service qui exaspère Dawson Frobel, en route vers son travail à l’hôpital d’Ottawa. « Ceux qui ont conçu le train ont vraiment raté leur coup », dit-il, tout en souhaitant aux Montréalais que le REM soit plus résilient face aux intempéries de la météo.

« Une panne va probablement survenir encore la semaine prochaine, même quand ce problème sera réglé. Ce train n’est pas fiable du tout », dit Nathaniel Tremblay, qui est quant à lui en retard de 30 minutes pour son travail.

Après une longue attente, l’autobus qui remplace le train dans sa direction s’arrête, mais tellement bondé qu’il lui est impossible d’y monter. « Familiarisez-vous avec les trajets alternatifs. Partez une heure d’avance », recommande-t-il aux futurs usagers montréalais du REM qui voudraient éviter les mauvaises surprises.

Comparaisons limitées

Le responsable du consortium ayant construit l’O-Train a pris part au point de presse, essentiellement technique, au jour 3 de la panne. Nicolas Truchon était mal préparé pour répondre à la question très générale du Devoir quant aux leçons que devrait en tirer l’opérateur du REM.

« C’est [important] d’adapter le véhicule aux conditions d’opération dans lesquelles on a l’intention d’utiliser [le système de transport en commun]. Quand on est dans l’industrie, on comprend que chaque véhicule, chaque système a ses spécificités, ses courbes, son profil opérationnel. »

« Je ne pense pas que ce soit vraiment comparable sur le plan technique », confirme le chercheur à la Chaire Mobilité de Polytechnique Montréal Pierre-Léo Bourbonnais. Il explique que le REM de Montréal utilise une technologie différente du système d’Ottawa, ce qui limite les comparaisons et les leçons qui peuvent être retenues.

L’O-Train est de type « tramway moderne », avec de petites roues et un plancher bas, alors que le REM est un métro léger avec un plancher surélevé et des roues (bogies) dont les particularités sont plus communes. Cela pourrait lui épargner les problèmes qu’a connus son cousin d’Ottawa. Or, ces deux systèmes ont en commun d’utiliser des technologies pour lesquelles le Canada n’a que peu d’expertise jusqu’à présent.

« Les deux systèmes amènent de nouveaux emplois pour la maintenance de trains de technologies différentes de ce qu’on avait avant, ce qui est un plus pour l’avenir », indique l’ingénieur et spécialiste des transports collectifs.

Au moment où ces lignes étaient écrites, il était encore prévu que l’O-Train reprenne très graduellement le service lundi, après au moins 14 jours d’arrêt.