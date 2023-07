Le REM sera-t-il rentable?

Sept ans sont passés depuis le dévoilement par la Caisse de dépôt et placement du Québec et le gouvernement Couillard du projet de Réseau express métropolitain (REM), qui sera mis en service officiellement lundi. Bien des questions demeurent toutefois en suspens concernant le succès financier du projet, dont le coût total n’a pas encore été dévoilé. Les usagers seront-ils au rendez-vous ? Le projet sera-t-il rentable ? Quelle facture, à long terme, devront payer le gouvernement et les contribuables pour ce train automatisé ?

« Chaque fois que vous monterez à bord d’un système de transport géré par la Caisse, vous serez en train de consolider votre retraite », avait déclaré l’ancien président et chef de direction de la Caisse, Michael Sabia, lorsqu’en janvier 2015 le premier ministre Philippe Couillard avait présenté l’entente conclue entre Québec et la Caisse pour la gestion de deux projets majeurs d’infrastructures de transport.

Ces deux projets ont finalement été fusionnés pour devenir le REM, un réseau de train léger s’étendant sur 67 kilomètres, de Brossard à Sainte-Anne-d e-Bellevue, avec deux antennes, l’une vers Deux-Montagnes et l’autre vers l’aéroport Montréal-Trudeau. Le coût du projet dévoilé en avril 2016 était alors estimé à 5,5 milliards, pour une mise en service en 2021.

Après de multiples reports et augmentations des coûts — la facture atteignait 6,9 milliards en 2021 —, le REM a été inauguré vendredi.

Achalandage

La Caisse, qui a investi près de 3 milliards de dollars lors du lancement du projet, assume les risques liés à sa réalisation ainsi que ceux liés à l’achalandage, tout en visant un rendement de 8 % sur son investissement. De son côté, Québec a injecté 1,3 milliard, somme qui devrait lui rapporter un rendement de 3,7 %, selon la Caisse.

6,9 milliards Il s’agit du coût de la facture du REM en 2021, alors qu’elle était estimée à 5,5 milliards en 2016.

L’entente intervenue entre CDPQ Infra, le ministère des Transports et l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) en 2018 prévoyait que l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) qui récolte les revenus des titres de transport, paierait 0,72 $ par passager-kilomètre (soit ch aque fois qu’un passager franchit un kilomètre dans le REM), somme qui a été indexée à 0,753 $ par passager-kilomètre le 1er janvier dernier. Malgré les effets de la pandémie, CDPQ Infra a maintenu ses objectifs d’achalandage, de 72,6 millions de passagers-kilomètres la première année, en hausse les années suivantes.

Qu’arrivera-t-il si la fréquentation n’est pas au rendez-vous ? « L’ARTM ne rémunère [CDPQ Infra] que selon l’achalandage réel. S’il n’y a pas d’achalandage, la rémunération sera nulle », rappelle Simon Charbonneau, directeur des communications de l’ARTM.

En revanche, si la fréquentation est supérieure aux prévisions de base de 15 %, le coût par passager-kilomètre baissera, à 0,602 $. Et une fréquentation supérieure de 40 % ferait en sorte que la contribution de l’ARTM correspondrait au tarif usager.

Difficile de prévoir quelle sera la clientèle du REM. « Il y a un risque qu’il y ait moins de clients qu’avant la pandémie et que ça dure un certain temps », note Florence Junca-Adenot, professeure associée en études urbaines à l’UQAM. « Maintenant, est-ce que l’effet de nouveauté du REM va faire que les gens vont se précipiter pour le prendre ? On ne le sait pas. »

Les municipalités, aux prises avec une chute des revenus tarifaires depuis le début de la pandémie, s’inquiètent déjà du fardeau supplémentaire que pourrait représenter le REM. Elles devront y contribuer à hauteur de 30 millions de dollars par année en plus d’absorber 15 % « du coût additionnel » de l’exploitation du train léger, avait fait valoir la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) lors des consultations prébudgétaires en février 2022. La CMM avançait alors que la facture annuelle d’exploitation du REM pourrait grimper jusqu’à 70 millions de dollars pour les villes de la région de Montréal. Pour sa part, Québec doit assumer 85 % des coûts additionnels d’exploitation du réseau.

Entente longue durée

En 2021, l’Institut de recherche en économie contemporaine (IREC) avait publié une analyse de l’impact du REM sur le plan financier. L’auteur, Michel Beaulé, retraité du ministère des Transports, observait notamment qu’en raison de l’entente conclue en 2018, l’apport de Québec s’étalerait sur une très longue période. « La contribution gouvernementale à l’exploitation du REM ne cessera pas au bout de 20 ans ou 25 ans comme c’est le cas pour le remboursement d’un emprunt pour des infrastructures. Elle se poursuivra, au même niveau, pendant au moins 99 ans afin de procurer à CDPQ Infra le rendement attendu de 8-9 % sur son investissement dans le capital-actions du REM », indiquait-il dans son analyse.

Il en concluait que Québec rembourserait plus de trois fois, en 99 ans, l’investissement de la Caisse. « Cette stratégie financière ampute d’autant la marge de manoeuvre du ministère des Transports et de ses partenaires pour financer l’entretien et le développement des infrastructures routières et de transport collectif », ajoutait le chercheur.

Reste donc à voir si la rentabilité sera au rendez-vous. Dans cinq ans, CDPQ Infra pourrait d’ailleurs vendre des tronçons du REM jugés non suffisamment rentables en vertu de l’entente de 2018.