L’avenir du vélo existe déjà

Qu’on s’en serve pour les déplacements, la détente ou le sport, qu’il soit propulsé par un moteur électrique ou par nos bons vieux quadriceps — ou les deux —, le vélo fait de plus en plus d’adeptes et occupe de plus en plus de place sur nos routes, au grand plaisir des uns ou au déplaisir des autres. Aujourd’hui dans notre série Sur deux roues: les aménagements cyclistes du futur.

En matière d’aménagements cyclistes en ville, ce que l’avenir nous réserve pourrait ne pas être extravagant ni tape-à-l’oeil, mais plutôt un savant mélange de bonnes pratiques existantes qui pourraient s’implanter pour une culture durable du vélo au Québec. Des experts interrogés par Le Devoir nous font part de leur vision de ce qu’il serait possible de faire ici pour avoir de véritables pistes cyclables « du futur ».

Des aménagements réservés aux (vrais) vélos

Avec la démocratisation des vélos électriques rapides, la popularité des trottinettes électriques et le développement de roulettes motorisées et autres gyroroues, l’avenir de la piste cyclable pourrait, justement, être réservé aux vélos à pédales.

« Là où on s’en va probablement, c’est vers des distinctions entre les différents types de vélos électriques, et des aménagements spécifiques pour différents modes de mobilité », croit Daniel Fuller, professeur agrégé au Département de santé communautaire et d’épidémiologie de l’Université de la Saskatchewan et expert du vélo en ville.

Une importante différence de vitesse entre les usagers d’une piste cyclable pourrait créer des accidents, ou au minimum intimider ceux qui se déplacent plus lentement, par la force des jambes. Au Québec, le Code de la sécurité routière permet actuellement aux vélos électriques disposant de pédales de circuler à un maximum de 32 km/h, sur les pistes cyclables comme dans la rue. Un récent arrêté ministériel donne aussi le droit, depuis juillet, aux trottinettes et aux autres types de petits véhicules de rouler à 25 km/h.

Des pistes accessibles aux plus peureux des cyclistes

Ceux qui filent sur deux roues vêtus de leur combinaison de course ne constituent pas le principal public cible de la piste cyclable urbaine de l’avenir. En plus d’être séparée des voitures, infailliblement sécuritaires, surtout aux intersections, celle-ci doit surtout être logiquement tracée pour convaincre les personnes les plus vulnérables de l’adopter.

« On entretient le stéréotype voulant que le vélo en ville soit fait pour les sportifs, les téméraires. En fait, ça ne correspond qu’à un type de cycliste. [Mais] tous les cyclistes ne sont pas à l’aise à se négocier une place à côté des voitures ! » rappelle Maxime Houde, urbanologue spécialisé en équité environnementale.

Selon lui, la croissance du vélo en ville passe par une meilleure planification pour mieux placer les futures voies cyclables : près des lieux fréquentés par les enfants, comme les écoles et les garderies, mais aussi connectant les quartiers où vivent les personnes âgées et les populations défavorisées ou immigrantes.

Des arbres au beau milieu de la rue

En plus de faciliter la circulation active, les pistes cyclables de l’avenir pourraient aussi aider à combattre un autre fléau bien documenté des villes : les îlots de chaleur. Selon l’ingénieur Stéphane Blais, directeur de l’expertise et de la recherche à Vélo Québec, la création de ces infrastructures est aussi l’occasion de diminuer l’asphaltage, de rendre le sol plus perméable et d’ajouter de l’ombre dans les rues.

« Souvent, faire un aménagement cyclable est l’occasion de repenser la rue. Il faut penser au verdissement », explique l’ancien gestionnaire de l’équipe vélo de la Ville de Montréal.

La construction d’une piste cyclable permet souvent de dégager de l’espace autrement occupé par l’automobile. C’est donc le temps d’un coup de pouce aux initiatives environnementales. La création du Réseau express vélo (REV), rue Saint-Denis, à Montréal, a par exemple permis la plantation d’arbres au milieu de la chaussée, ce qui la protège du soleil mieux que n’auraient pu le faire des végétaux en bordure de rue.

Une voie ouverte même l’hiver

C’est incontournable : les infrastructures devront, à terme, convaincre les cyclistes ordinaires de ne pas ranger leur vélo pour l’hiver. « Le défi qu’on n’a pas réglé, au Canada, c’est : qu’est-ce qu’on fait avec l’hiver ? » rappelle le professeur Daniel Fuller, aussi auteur d’un doctorat portant sur l’utilisation du Bixi à Montréal.

Le résident de Saskatoon entrevoit notamment l’apparition de nouvelles technologies adaptées à notre climat, comme des vélos électriques disposant de selles et de guidons chauffants, qui amélioreront le confort du cycliste par temps froid.

Encore faut-il que les administrations municipales et les travaux publics entretiennent ces pistes à longueur d’année, même dans les plus petites villes. « C’est vers là que les sociétés doivent aller, selon moi. […] Les rues sont déneigées. Personne ne se pose la question s’il faut déneiger la chaussée l’hiver », souligne Stéphane Blais, de Vélo Québec. Le même réflexe pourrait bientôt s’appliquer à la piste cyclable.

Des sas vélo, mais pas pour toujours

La ville de l’avenir dispose-t-elle de marquage au sol évident, souvent fait d’une peinture verte, pour indiquer clairement où doivent se trouver les vélos à ses coins de rue ? Les experts consultés doutent que l’avenir soit au « sas vélo », un aménagement au sol qui signale la place des bicyclettes.

Daniel Fuller rappelle que les intersections sont le principal endroit où se produisent des collisions entre les voitures et les vélos et que le marquage de la chaussée clarifie les intentions de chacun. « À mon avis, ce n’est pas une innovation, mais plutôt quelque chose qu’on sait qui fonctionne, et qu’on peut faire aujourd’hui », nuance-t-il.

Pour sa part, l’ingénieur Stéphane Blais rappelle que les grands pays cyclables européens n’ont pas adopté le « sas vélo », ou si peu. Cela n’est simplement pas nécessaire là où les infrastructures sont bien faites, et les voitures moins pressées, un monde dont rêvent les théoriciens du vélo.

« Je pense qu’à l’avenir, on ne mettra pas autant d’efforts à signaler : “place-toi ici, ralentis, tourne là”, estime M. Blais. La culture du vélo va embarquer, et une certaine sécurité va s’installer. » Là où c’est impossible, comme à de grandes intersections routières, des villes comme Amsterdam, aux Pays-Bas, vont jusqu’à faire passer les vélos dans des tunnels pour éviter entièrement la circulation.