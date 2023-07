Pas de preneur pour un bâtiment patrimonial à un dollar à Montréal

Mis en vente pour un dollar, le centre Saint-Paul, un bâtiment patrimonial de l’arrondissement du Sud-Ouest, à Montréal, peine à trouver un acheteur. La Ville a donc prolongé le délai pour permettre aux soumissionnaires de déposer un projet qui assurera la survie de ce bâtiment, dans lequel des sommes colossales devront être investies à des fins de mise aux normes.

Parmi les 68 bâtiments vacants ou excédentaires appartenant à la Ville, selon une recension publiée l’an dernier, on compte le centre Saint-Paul, qui abritait autrefois l’hôtel de ville et la caserne de pompiers de la municipalité de Côte-Saint-Paul, qui est aujourd’hui un quartier de l’arrondissement du Sud-Ouest. L’imposant édifice, qui fait partie d’un site patrimonial cité, a été mis en vente pour la somme de un dollar en mai, dans le cadre d’un appel à propositions visant à donner une nouvelle vocation à l’endroit. Le règlement de zonage de l’arrondissement permettrait notamment l’aménagement de bureaux, d’ateliers d’artistes, d’un restaurant, d’une librairie ou d’une épicerie.

« On le cède à un dollar pour préserver le patrimoine. En fait, on redonne le bâtiment à la communauté », résume au Devoir la responsable des infrastructures, des immeubles et du maintien des actifs au comité exécutif de la Ville, Émilie Thuillier.

Des contraintes

Le hic, c’est que la Ville a prévu des exigences sévères pour la vente de ce bâtiment, le premier à faire l’objet d’un programme baptisé IMPACTE, qui a pour but de trouver de nouveaux propriétaires à certains immeubles appartement à la métropole. Le futur acheteur doit notamment s’engager à obtenir un permis de construction dans les 24 mois suivant la signature de l’acte de vente et à investir au moins 3 millions de dollars dans l’édifice sur une période de quatre ans suivant l’acquisition. Les travaux de maintien d’actif et de mise aux normes requis dans le bâtiment sont d’ailleurs estimés à 10 millions de dollars par la Ville.

Ainsi, malgré l’intérêt de plusieurs groupes communautaires de l’arrondissement du Sud-Ouest qui souhaiteraient donner une seconde vie à ce bâtiment, construit en 1910, il reste à voir si ceux-ci auront les moyens de prendre part à cet appel à projets. Dans ce contexte, la date limite de présentation d’une proposition a été repoussée récemment par la Ville, passant du 10 août au 10 octobre 2023.

« C’est sûr que le contexte général en ce moment n’est pas simple pour personne. On entend même de grands promoteurs immobiliers nous dire que le contexte n’est pas simple. Donc est-ce qu’on est surpris [du manque de candidatures déposées] ? Bien, on essaie, et c’est un bâtiment qui est grand, donc on s’attend à recevoir des soumissions de plusieurs personnes ou groupes qui vont se mettre ensemble pour faire des soumissions », entrevoit Mme Thuillier.

Or, le cadre légal entourant les appels d’offres empêche la Ville de « mettre en relation » des groupes communautaires qui pourraient unir leurs forces — et leurs moyens — pour prendre ce bâtiment en main, explique l’élue de Projet Montréal. C’est pourtant difficile pour « une seule personne » de soumissionner pour un projet d’une telle ampleur, « à moins que ce soit un mécène ou une entreprise très riche », poursuit l’élue.

Si d’ici octobre, aucune proposition intéressante n’a été soumise concernant le bâtiment, la Ville tiendra un « post-mortem » afin de « tirer des leçons » de cette situation, dans l’espoir de trouver le meilleur moyen de donner une seconde vie au centre Saint-Paul, indique Émilie Thuillier.

Financer la rénovation

L’élue reconnaît que l’existence de programmes de subventions plus généreux qui financeraient la rénovation de bâtiments patrimoniaux par les propriétaires pourrait permettre à la Ville de trouver preneur pour ses nombreux immeubles historiques vacants, dont le nombre n’a cessé de croître dans les dernières années.

« Il y a un programme d’un million de dollars assumé moitié-moitié par la Ville et le gouvernement du Québec pour la rénovation des bâtiments privés patrimoniaux. Mais c’est un million de dollars pour l’ensemble des propriétaires privés de la ville de Montréal, donc ce n’est pas énorme », convient Mme Thuillier, qui demande à Québec de l’aider à bonifier cette somme.