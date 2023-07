Le vélo, pomme de discorde des usagers de la route

Qu’on s’en serve pour les déplacements, la détente ou le sport, qu’il soit propulsé par un moteur électrique ou par nos bons vieux quadriceps — ou les deux —, le vélo fait de plus en plus d’adeptes et occupe de plus en plus de place sur nos routes, au grand plaisir des uns ou déplaisir des autres. Aujourd’hui, les débats soulevés par ce moyen de transport à deux roues.

Les débats exaltés sur la place du vélo en ville, notamment à Montréal, refont constamment surface dans l’espace public. L’intensité des échanges sur la question s’explique en partie, estiment des expertes consultées par, par le fait que la mobilité est au coeur du quotidien des gens.

« Ce sont des choses très personnelles, la mobilité et la capacité à se déplacer. Ça touche beaucoup les gens », affirme Paula Negron-Poblete, professeure à l’École d’urbanisme et d’architecture de paysage de l’Université de Montréal. Cela concerne leur faculté à effectuer leurs activités de tous les jours, précise-t-elle.

« La mobilité, c’est le corps, c’est le vécu, c’est le quotidien », renchérit Pauline Wolff, chargée de formation pratique en urbanisme à l’Université de Montréal. C’est pourquoi tout le monde a un avis sur la question, explique-t-elle.

Cette dernière souligne qu’en tête des sujets liés au vélo qui suscitent des échanges passionnés à Montréal, on retrouve l’élimination de places de stationnement dans la foulée de l’instauration de nouvelles pistes cyclables.

Certains voient le fait de retirer de l’espace pour se stationner comme une « atteinte au comportement, au corps et aux habitudes », relève Mme Wolff, qui est titulaire d’un doctorat en aménagement de l’Université de Montréal.

« Les gens pensent et ont peur que ça les oblige à marcher davantage, mais c’est rarement le cas, poursuit-elle. De toute façon, il est très, très rare de pouvoir se garer exactement devant chez soi. »

« Mieux partager » la chaussée

Si des automobilistes disent perdre de l’espace au profit du vélo lors de la création d’infrastructures cyclables, il est plutôt question ici de « mieux partager la chaussée, qui ne leur appartient pas totalement », souligne Mme Negron-Poblete.

Il faut donc changer la manière de concevoir l’espace de circulation d’une rue, soutient-elle. « Ce n’est pas juste aux autos, comme ce n’est pas juste aux cyclistes. C’est un peu à tout le monde. »

Paula Negron-Poblete relève d’ailleurs que les pistes cyclables ne bénéficient pas qu’à ceux qui les utilisent. « Quand des gens se déplacent à vélo, ce sont des gens qui ne se déplacent pas en voiture ou en transport collectif. Ça allège donc la quantité de congestion dans ces deux modes de transport et ça favorise ceux qui se déplacent en transport collectif et en voiture. »

Au-delà de ces questions, Pauline Wolff estime qu’il faut recentrer le débat sur la sécurité des gens qui se déplacent. « Donc, les droits et les priorités des personnes plus vulnérables d’abord et les automobiles en dernier », affirme-t-elle.

Réticence aux changements

À Montréal, l’idée de donner plus d’espace au vélo de « manière systématique » est relativement récente, note Mme Negron-Poblete. Et ici comme ailleurs, « on a toujours une réticence aux changements de façon générale », explique-t-elle.

La période de transition écologique qui a lieu au Québec, tout comme à l’étranger, remet en question les acquis concernant la manière d’aménager les villes, fait valoir Pauline Wolff. « Ça fait 100 ans qu’on ne fait que ça, aménager pour laisser la place à l’automobile et à l’industrie automobile. […] Donc c’est sûr qu’en raison de cet acquis-là, en ce moment, on est face à une résistance. »

D’autant plus qu’il existe une forte culture de la voiture qui associe ce mode de transport à la liberté, souligne Mme Wolff. « L’automobile, c’est aussi la réussite sociale. L’automobile, c’est la norme, en fait, donc il faut aussi bien déconstruire ça. »

Au cours des prochaines années, des débats sur la place du vélo continueront d’avoir cours à Montréal, soutient Paula Negron-Poblete. « Mais peut-être qu’ils vont être de moins en moins houleux au fur et à mesure qu’on met en place des infrastructures [cyclables] et que l’on comprend qu’il faut partager la chaussée », avance-t-elle.

Bien informer, d’abord et avant tout Pour le président-directeur général de Vélo Québec, Jean-François Rheault, il est primordial de reconnaître la légitimité des inquiétudes exprimées par des citoyens au sujet de projets d’infrastructures cyclables. «Il ne faut pas juste dire : “On n’écoute pas ces gens-là, ils ne comprennent pas.” Il faut avoir beaucoup d’humilité et de patience pour expliquer les bénéfices et pourquoi on fait ça et pourquoi c’est important», dit-il. Afin de réduire l’anxiété liée aux changements qu’entraîneront les nouvelles voies cyclables, les villes doivent communiquer adéquatement à la population les impacts de ces projets. «Quand l’information est claire et transparente, quand les administrations publiques répondent aux questions des citoyens, c’est peut-être ça, la clé. Parce que quand on regarde des oppositions à certains endroits, souvent, ça part d’une mauvaise compréhension de ce qui va arriver», soutient M. Rheault. Ce dernier souligne que la Ville de Montréal a d’ailleurs fait beaucoup de progrès en prenant l’habitude de tenir des séances d’information concernant les projets de pistes cyclables.